Shawn Mendes | ecco chi è la ragazza che lo tocca nel video di “Nervous”

Charlie Puth ha cantato "In My Blood" di Shawn Mendes : ecco il video della performance : <3

Shawn Mendes si commuove ogni volta che vede la rainbow flag : Il mondo LGBTQ+ gli sta a cuore e ogni volta che vede dal palco una rainbow flag si commuove! Guarda il video per scoprire cos'altro ha dichiarato! Shawn si sente vicino alla comunità LGBTQ+, non ...

Shawn Mendes vestito da angelo che canta "There's Nothing Holding Me Back" è la cosa più bella che vedrai oggi : Una visione celestiale

Harry Styles e Shawn Mendes : popstar e icone fashion a confronto : Ullala ! , Credit Getty Images, Chi preferite tra queste due giovani popstar prestate al mondo dell' alta moda ? A voi il verdetto del più stiloso !

Shawn Mendes comprerebbe le mutande di Justin Bieber e anche per una bella cifra : Sì, hai letto bene

Video del Carpool Karaoke di Shawn Mendes travestito da Harry Potter e Albus Silente : “Mi fa sentire giovane” : Online il Carpool Karaoke di Shawn Mendes con James Corden del Late Late Show! Una puntata decisamente originale ed epica, denominata per l'occasione Late Late Shawn. Il cantante sarà ospite del Late Late Shown per tutta la settimana! Il cantante canadese, al momento impegnato nella promozione del suo nuovo album omonimo pubblicato il 25 maggio, è salito in macchina con James Corden per raccontarsi attraverso la musica e le sue passioni ...

Shawn Mendes si è vestito da Harry Potter in un Carpool Karaoke EPICO : Occhi a cuore mode on <3

Hit parade - top Calcutta e Shawn Mendes : ROMA, 1 GIU - Due new entry al vertice della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana: guadagna subito la vetta Calcutta con Evergreen, che segna il ritorno sulle scene del ...

Il trionfo di Calcutta in classifica Fimi dell’1 giugno con Evergreen insieme al nuovo album di Shawn Mendes : È stato uno dei cantautori della scena indie laziale capace di imporsi nel mainstream grazie ad un seguito guadagnato prevalentemente tra i seguaci sui social e ora Calcutta debutta addirittura primo in classifica Fimi dell'1 giugno con Evergreen. L'album, anticipato dall'uscita del singolo Orgasmo che fece molto rumore per la campagna in codice con cui fu annunciato, ma anche dai brani Pesto e Paracetamolo ha fatto guadagnare a Edoardo ...

MotoGp – Marquez - la caduta ai test del Mugello e la somiglianza con Shawn Mendes : “mi piacerebbe incontrarlo” : Marc Marquez pronto per il Gp del Mugello: dalla caduta ai test sulla pista italiana alla somiglianza con Shawn Mendes. Le parole dello spagnolo in conferenza stampa Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Reduce da tre vittorie consecutive, Marc Marquez arriva alla gara italiana con fiducia e ...

Shawn Mendes friendzonato da Hailey Baldwin - smentita la relazione dopo il Met Gala : “È carino - ma sono single” : Shawn Mendes friendzonato da Hailey Baldwin? Alcune settimane fa, durante il Met Gala 2018 al Metropolitan Museum of Art di New York Shawn Mendes e Hailey Baldwin hanno sfilato insieme sul red carpet, a braccetto e in atteggiamenti molto dolci, che hanno fatto intuire che tra i due vi fosse più di una semplice amicizia. Nel corso della cerimonia, i due hanno fatto credere a tutto il mondo di essere fidanzati, complici anche i gesti molto ...

Shawn Mendes : Hailey Baldwin conferma che lei il cantante non stanno uscendo insieme : "Lui è adorabile, ma sono single"

Niall Horan e Shawn Mendes raccontano com'è nata la loro amicizia e ipotizzano una collaborazione : Bromance <3

Shawn Mendes si è esibito insieme a Jared Leto e James Bay : ecco il video delle performance : <3