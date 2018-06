Settant' anni di Porsche | la storia continua

Il cuore dei Settantenni è ‘più giovane’ rispetto a 20 anni fa : Il cuore dei settantenni di oggi ha la stessa salute di quello dei sessantenni di vent’anni fa, con gli infarti e gli ictus che si verificano in ritardo. Lo hanno affermato gli esperti della dalla Società Italiana di Cardiologia geriatrica e dal gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa durante il seminario che si chiude oggi a Roma. Alla base del fenomeno ci sono i migliori stili di vita e la prevenzione primaria. Il trattamento con le ...

Quei bambini ombra nascosti nella Svizzera degli anni Settanta : Le mogli e i bambini degli immigrati seppur con regolare permesso di soggiorno? 'Sono braccia morte che pesano sulle nostre spalle. Che minacciano nello spettro d'una congiuntura lo stesso benessere ...

LETTURE/ Anni Settanta - la battaglia dell'utopia contro il Vangelo può costare la vita : Anni 70. Un militante della sinistra extraparlamentare scrive a "Lotta Continua" parlando di Roberto, morto suicida. Il nostro desiderio non attende. WALTER IZZO(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Christine Delphy e le altre: così l'amore di una madre batte il femminismo, di S. AbbruzzeseLETTURE/ Il '68, Gs e "Sicilia studenti", per cambiare il mondo non ci sono scorciatoie, di J. Nicolosi

Honda Monkey 2018 - gli anni Settanta sono tornati : Il bello di chiamarti Honda è che puoi produrre di tutto, dalle Formula 1 alle MotoGP, passando per tosaerba, SUV, motori marini, gruppi elettrogeni e tanto altro ancora, tra cui la ricerca sulla robotica. In tutto questo mare magnum di prodotti trova spazio anche la Honda Monkey, una mini-bike nata nel 1961 e diventata un’icona di moda negli anni Settanta. Sviluppata originariamente come moto giocattolo da 49 cc per un parco divertimenti ...

San Filippo Smaldone a Foggia - un amore con la città che dura da Settant'anni : ... parte attiva e integrante della rete dei 41 Istituti delle 320 suore smaldoniane presenti in tutto il mondo.

I Settant'anni di una democrazia difficile : Ma la modifica strutturale dell'assetto in Medio Oriente, è che da tempo prevalgono tra i palestinesi, in Heizbollah, in Iran e nel mondo islamico in genere, non solo istanze tout court di ...

Le elezioni del 1948 - Settanta anni fa : Furono le prime della Repubblica Italiana: l'affluenza fu del 92 per cento e la Democrazia Cristiana ottenne quasi un voto su due The post Le elezioni del 1948, settanta anni fa appeared first on Il Post.

Moda uomo primavera-estate 2018 : torna la giacca in suède anni Settanta : Fullscreen01/05 GQ Style - Giubbotto Santoni edited BY Marco Zanini, camicia Coach 1941, pantaloni PT Pataloni Torino, cintura Minoronzoni 195302/05 GQ Style - Giubbotto Dirk Bikkembergs, camicia Brooksfield, pantaloni Lardini, cintura Eleventy03/05 GQ Style - Giubbotto Pal Zileri, camicia Alea, pantaloni Coach 1941, cintura Minoronzoni 1953, stivali Dsquared204/05 GQ Style - Coach 1941, cintura Minoronzoni 1953, stivali Dsquared205/05 GQ ...

Settant'anni fa le elezioni del 1948 - il voto che cambiò per sempre l'Italia : Le elezioni del 18 aprile 1948: uno snodo cruciale della storia d'Italia, ridotta in macerie, non solo materiali, dalle devastazioni della seconda guerra mondiale e da vent'anni di dittatura. Un ...

Anni Settanta - le foto della contestazione : Lo ricamavano alla fine dell’Ottocento, sulle camicie da notte in tela pesante: «Non lo fo’ per piacer mio, ma per fare piacere a Dio». Ma nemmeno fino alla fine degli Anni Settanta del secolo scorso era accettata l’idea che il rapporto sessuale potesse anche non essere finalizzato alla procreazione. È solo nel 1978 che viene approvata dal Parlamento, dopo Anni di mobilitazione e lotte per la «liberazione sessuale», la legge n. 194, che ...

Settant'anni di libertà per Israele : Ma questa pietra miliare non è solo un'occasione di festa per Israele, è una celebrazione per tutto il mondo libero. Perché, mentre Israele entra nel suo ottavo decennio, noi ricordiamo Settant'anni ...