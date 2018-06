Serie C Girone C | Trapani a rischio fallimento? Il comunicato del club

Serie C Girone C - è caos : un top club rischia di non iscriversi al campionato [DETTAGLI] : “Cari tifosi della Juve Stabia, con forte rammarico e sincero dispiacere Vi annuncio che quest’anno non potrò garantire l’iscrizione della nostra squadra al campionato di calcio di Lega Pro 2018/2019. Il calcio nelle Serie minori, purtroppo, rappresenta oggi giorno un lusso che poche persone si possono ancora permettere. A fronte di un calo costante del pubblico su scala nazionale e locale, dato che la maggior parte degli appassionati ...

Baseball - Serie A1 2018 : prima contro prima nell’ultima giornata del girone di andata : Ultima giornata del girone di andata: le due prime, alla pari in classifica, una contro l’altra. Se fosse stata preparata a tavolino non sarebbe venuta così bene. Unipolsai contro Rimini, domani sull’Adriatico e venerdì a Bologna, anticipando il programma di un giorno per gli impegni della prossima settimana in Coppa dei Campioni. Con la terza a quattro partite e la quinta (per dirla giusta le due quarte a pari merito) a cinque, se ...

Baseball – Risultati terza giornata intergirone Serie A2 : Tutti i Risultati della terza giornata del campionato intergirone di serie A2 di Baseball giornata ricca di emozioni la terza della fase a intergirone della serie A2 di Baseball. La capolista del girone A, il Bollate, stacca il Senago che perde due partite contro il sorprendente Bolzano. Stop New Black Panthers nel girone B per mano del Codogno. Ne approfitta il Castenaso che ritrova lo sweep battendo il Cus Brescia. Torna a vincere Cagliari che ...

Clamoroso Serie C Girone B - ancora penalizzazioni : arriva il ribaltone - ecco come cambia la classifica : Clamoroso ribaltone nel campionato di Serie C Girone B, la Corte Federale d’Appello ha deciso di accogliere il ricorso della procura federale, due punti di penalizzazione al Santarcangelo per aver ottemperato in ritardo al pagamento dei contribuiti, farà il playout contro il Vicenza, salvo il Teramo. La 2a Sezione della Corte Federale D’Appello ha respinto i ricorsi del Gavorrano (Girone A di Serie C) e del Piacenza (Girone A di ...

Serie C Girone B - tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff : Serie C Girone B, tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff – Si è concluso il campionato di Serie C, ecco i verdetti e gli accoppiamenti playoff. Vince ancora il Padova, successo contro il Gubbio, tre punti dell’Albinoleffe anche contro il Vicenza. Gol e spettacolo tra Teramo e Cremonese, finisce 3-3. Il Padova è già promosso in Serie B, ai playoff approdano invece: SudTirol, Sambenedettese, Reggiana, Albinoleffe, ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata: Sudtirol secondo nel girone B - Triestina fuori dai playoff! Nell'ultima giornata il Sudtirol e il Catania si prendono il 2^ posto, la Triestina resta fuori dai playoff

Risultati e classifica Serie C Girone C : verdetti ed accoppiamenti playoff : 1/12 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Serie C Girone A - tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff : Si è concluso il campionato di Serie C, ecco i verdetti e gli accoppiamento per il Girone A. Il Livorno che ha già festeggiato la promozione nel campionato di Serie B non è andato oltre il pareggio sul campo del Piacenza, mentre il Siena, già aritmeticamente secondo, vince a Prato. Il Prato retrocede in Serie D dopo più di quarant’anni. Ecco tutti i verdetti: Livorno in B; Siena, Pisa, Monza, Viterbese, Alessandria (vincitrice Coppa), Carrarese, ...

Serie C - novità sulle penalizzazioni : cambia ancora la classifica del girone C Video : Il calcio italiano continua a far parlare di sé, non soltanto sotto l'aspetto sportivo, ma anche per questioni che non hanno niente a che vedere con il rettangolo verde che settimanalmente appassiona migliaia di spettatori. In questi ultimi giorni sono stati tanti i punti di penalizzazione tolti alle squadre di #Serie C. In un solo giorno, sono stati detratti addirittura 28 punti [Video], così divisi: 10 punti al Matera, 6 all'Akragas ed al ...