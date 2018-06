Serie A Milan | Fassone | ' Bisogna prendere spunto dalla Juventus'

Serie A Milan - Fassone : «Prendiamo spunto dalla Juventus» : MilanO - "Nel calcio non esiste più il vecchio modello familistico. Milan e Inter per anni sono state le espressioni di famiglie legate ai quei colori. Per non parlare della Juve , ma quel modell non ...

Milan - ufficiale la prima squadra femminile : giocherà in Serie A al posto del Brescia : Il Milan entra dalla porta principale nel calcio femminile. Il club rossonero ha acquistato il titolo sportivo del Brescia e per la prima volta parteciperà al campionato di Serie A, dalla prossima ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : tracollo di Milano nell’ultimo quarto - Trento non molla e pareggia la Serie. Finisce 77-74 : Grandi emozioni alla BLM Group Arena! L’Olimpia Milano comanda per più di tre quarti della partita, con un massimo vantaggio di +11, i padroni di casa reagiscono nel momento peggiore della serata, mettendo in ginocchio gli avversari nell’ultimo periodo e riescono a pareggiare la serie. 77-74 il risultato di gara-4 della Finale Scudetto della Serie A italiana di Basket. Come due giorni fa, si realizza poco nei primi minuti. Dopo il ...

Finale scudetto - Trento-Milano 77-74 : la Serie adesso è sul 2-2 : Trento continua a stupire e con cinque minuti da favola nell'ultimo quarto vince 77-74 e impatta la serie scudetto. Milano, avanti fino al 42-53 al ventisettesimo, va completamente in tilt e non trova ...

Il Milan ha acquisito l'ACF Brescia : giocherà in Serie A : ROMA - Il Milan , dalla stagione 2018/19, parteciperà, per la prima volta nella storia del Club rossonero, al campionato di Serie A femminile . Lo comunica la stessa società in una nota. ' La Figc , ...

Basket - Serie A - gara-3 : Trento-Milano 72-65 : Mai farla troppo facile quando c'è Trento di mezzo. Nella propria tana, in riva all'Adige, l'Aquila ritrova se stessa, il proprio gioco fatto di energia inarrivabile e spiaggia Milano , 72-65, , ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Trento ritrova Sutton e Hogue. La Dolomiti vince gara-3 e riapre la Serie con Milano : Cuore, energia, grande difesa e soprattutto Dominique Sutton e Dustin Hogue. La Dolomiti Energia Trento vince gara-3 della Finale Scudetto 72-65 contro l’Olimpia Milano e riapre la serie, portandosi sul 2-1. Una grande prestazione della coppia di lunghi trentina e soprattutto in difesa dell’intera squadra di coach Buscaglia, che riesce a tenere l’attacco milanese addirittura sotto i 70 punti. Doppia doppia sia per Sutton ...

