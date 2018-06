Serie A in tv tra app e Sky per evitare il doppio abbonamento

Finale playoff Serie B 2018 : la partita sarà trasmessa in diretta su Sky : Mercoledì 13 e sabato 16 giugno si giocheranno i 180 minuti della Finale play off di Serie B 2018 tra Palermo e Frosinone. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport 1 alle ore 20.30. La gara di andata si disputerà al Renzo Barbera di Palermo, il ritorno si giocherà presso lo stadio Benito Stirpe, impianto casalingo del Frosinone. La visione su Sky Sport 1 sarà offerta ai soli abbonati alla pay tv Sky e a chi ha attivato il pacchetto Sport di Now ...

Jack Ryan - ecco il trailer della Serie tratta da Tom Clancy : Un analista viene arruolato dalla Cia e diviene uno dei suoi migliori agenti in campo: è questo l’assunto che sta dietro ai numerosi romanzi che il re della letteratura d’azione Tom Clancy ha dedicato al personaggio di Jack Ryan. Ora quello stesso personaggio è il protagonista di una serie Amazon che partirà quest’estate, Tom Clancy’s Jack Ryan appunto, e che vedrà come attore principale John Krasinski. Come si vede nel ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : tracollo di Milano nell’ultimo quarto - Trento non molla e pareggia la Serie. Finisce 77-74 : Grandi emozioni alla BLM Group Arena! L’Olimpia Milano comanda per più di tre quarti della partita, con un massimo vantaggio di +11, i padroni di casa reagiscono nel momento peggiore della serata, mettendo in ginocchio gli avversari nell’ultimo periodo e riescono a pareggiare la serie. 77-74 il risultato di gara-4 della Finale Scudetto della Serie A italiana di Basket. Come due giorni fa, si realizza poco nei primi minuti. Dopo il ...

The Brave : una Serie tv sulla scia di Homeland. Foto e trailer : ... all'inizio avrebbe dovuto chiamarsi " For God and Country ", cioè " Per Dio e la Patria ", il motto dell' American Legion , e di una serie di reggimenti militari in tutto il mondo, ndr, Che cosa ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Pallavolo – ‘Mano nella mano’ : rientrati in Italia i protagonisti della missione in Uganda promossa da Lega Pallavolo Serie A Femminile e GICAM : Da lunedì sui social il diario della spedizione e le testimonianze delle atlete di Serie A in Uganda Sono rientrati in Italia i protagonisti della missione ‘Mano nella Mano’, promossa dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e da GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), fianco a fianco per la seconda stagione in un progetto che ha portato all’SOS Children’s Village di Entebbe, in Uganda, un gruppo di atlete ...

Serie C - sabato la finale playoff tra Siena e Cosenza : sarà l’ultima di 1108 partite giocate in stagione : Sono state disputate 1.108 partite, di cui 988 di campionato, 73 di Coppa Italia (vinta dall’Alessandria), 38 di playoff, 6 di playout, 3 di supercoppa (conquistata dal Padova) Mancano 120 ore al termine della stagione agonistica in Serie C. sabato 16 giugno alle 20,45 allo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara è di scena la finale play off tra Cosenza e Siena per l’ultimo posto per la Serie B (Lecce, Livorno ...

Amministrative : Confindustria Vicenza - c’è bisogno di Serietà (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “L’ho già detto in occasione della formazione del Governo e lo ripeto anche ai nuovi Sindaci: il mercato globale non ci consente di attendere, bisogna permettere alle persone e alle imprese di potersi sviluppare qui, altrimenti saranno in molti a prendere le valige e cercare altri lidi. Noi Industriali siamo i primi a non volerlo e per questo siamo pronti ad impegnarci per un confronto aperto e ...

Amministrative : Confindustria Vicenza - c’è bisogno di Serietà : Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) – ‘Siamo finalmente arrivati al termine di una lunga ed estenuante campagna elettorale iniziata con le politiche e prolungatasi fino ad oggi. Una campagna che, visto il deludente dato dell’affluenza, sembra abbia contribuito ad aumentare la disaffezione dei cittadini verso la politica, anche quella più vicina al territorio. Si tratta di un segnale che, come rappresentante degli imprenditori, leggo ...

Play off Serie C : entra Baclet e il Cosenza vola - i silani conquistano la finale : E' stata una serata di grande sport quella vissuta al Marulla, una cornice di pubblico che non si vedeva da anni, come nelle migliori favole è arrivato il lieto fine sperato, con i tifosi che hanno ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...