Sergio Mattarella | l' attacco al governo sugli immigrati | ' Senza umanità | la democrazia è

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

2 Giugno : il presidente Sergio Mattarella all'Altare della Patria : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all'Altare della Patria per la cerimonia del 2 Giugno e la deposizione dell'omaggio al milite ignoto. Il presidente è stato accolto da un ...

Sergio Mattarella è l'unico vincitore : perché ha trionfato : ... voleva che nascesse un esecutivo politico sorretto da partiti forti, ritenuto più corazzato per affrontare eventuali crisi finanziarie, e si era imposto affinché il ministro dell' Economia non fosse ...

Governo - il giuramento del premier Giuseppe Conte e dei 18 ministri davanti a Sergio Mattarella : Dopo il giuramento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prosegue al Colle la cerimonia che vede i 18 ministri presentarsi davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per pronunciare la formula di rito (“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”) al termine della quale il Governo sarà nella pienezza dei ...

Marzio Breda : 'Per Sergio Mattarella insopportabile profanazione della Repubblica' : 'Questa messa in stato d'accusa del presidente è stata vissuta come insopportabile'. Marzio Breda , il giornalista esperto di Quirinale del Corriere della Sera , ospite di Myrta Merlino a L'aria che ...

Sergio Mattarella : "Le tensioni e le prove si superano in una nazione unita e solidale" : "tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni repubblicane piena possibilità di espressione e composizione, in una nazione unita e solidale". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti italiani in occasione della festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno."L'impegno volto a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e a rafforzare ...

Verbania - intercettata una busta con un proiettile per Sergio Mattarella : Se pensavate che con le intimidazioni e le minacce diffuse nei giorni scorsi sul web nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fosse già stato toccato il fondo, sappiate che qualcuno ha iniziato a scavare. E ha deciso di spingersi ancora più in basso.I carabinieri hanno infatti intercettato una busta con un proiettile indirizzata proprio al Capo dello Stato. Gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto il plico all'ufficio postale ...

Dalle scelte dolorose al sollievo. Due espressioni fotografano i 90 giorni di Sergio Mattarella : Con la nascita del governo Conte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tira un sospiro di sollievo, finalmente. Nel corso del consueto discorso davanti ai giornalisti, Mattarella è apparso più rilassato, disteso e a tratti sorridente. È sembrato quasi scusarsi con i cronisti per il tortuoso iter che ha portato alla formazione dell'esecutivo gialloverde: "Soltanto poche parole per ringraziare il lavoro che avete ...

Matteo Salvini - la rivincita su Sergio Mattarella : nasce il governo? 'Me ne vado a Sondrio' : Salvini rinuncia a Paolo Savona all'Economia , dirottato agli Affari Europei , ma incassa il nome di un altro euro-scettico. Mattarella, da par suo, dovrà digerire un'altra pedina che per certo non ...

Cassano - show sull'impeachment con Pio e Amedeo / Video : Fantantonio dice la sua su Sergio Mattarella : Cassano show sull'impeachment con Pio e Amedeo: protagonista alla partita del Cuore, il calciatore ha parlato con il duo comico del presidente Sergio Mattarella ma non solo...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:54:00 GMT)

Paolo Savona - la sfida a Sergio Mattarella. Le mail : il popolo si è ribellato - risponda : È il contenuto di una mail arrivata al Corriere della sera , allegata a quella di un amico, che reca l'indirizzo di posta elettronica del professor Paolo Savona, candidato al ministero dell'Economia ...

Sergio Mattarella - 'è tutta colpa sua'. Matteo Salvini e la Lega? No - Bloomberg : come lo massacrano : ... 'ma in mezzo alla sua retorica esagerata, la coalizione Lega-M5S formula proposte sensate: la Bce dovrebbe dare maggiore considerazione alla disoccupazione nel prendere decisioni di politica ...

Sergio Mattarella - il retroscena : cosa gli ha consigliato di fare Carlo Cottarelli : Un presidente in confusione. Sergio Mattarella si è reso conto di aver gettato l'Italia nel caos dicendo no a Paolo Savona e al governo di Lega e M5s e così è tornato sui suoi passi dopo due giorni di ...

Vittorio Feltri a Sergio Mattarella : 'Signor presidente - che inutile manfrina' : Carlo Cottarelli mi sembra troppo intelligente per guidare sul serio un governo che difficilmente nascerà. Chi volete che in Parlamento gli dia il voto consentendogli di attivarsi? Non certamente i ...