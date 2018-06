Separate su tutto | siamo sorelle da thriller

ilgiornale

(Di martedì 12 giugno 2018) Sonoda tre Stati americani, leValerie e Lynne Constantine. Di origine greca, vivono tra Baltimora e New York, a centinaia di chilometri di distanza una dall'altra, parlando tra loro quasi solo di lavoro. Eppure, sotto lo pseudonimo Liv Constantine, sono riuscite a sfornare uno dei miglioridello scorso autunno americano. Non solo secondo i media, ma persino secondo i librai. Già venduto in venti Paesi, L'ultima signora Parrish arriva giovedì in Italia (HarperCollins, pagg. 384, euro 18,50; trad. Sara Caraffini) e ha una base narrativa di quelle solide: lui, lei, l'altra. Solo che qui il riflettore è puntato su lei e l'altra: lui è solo un gran premio da conquistare, messo in mezzo dalla rivalità psicologica intrigante, e fatale, tra le due donne protagoniste. Amber Patterson e Daphne Parrish sono legate, come sempre accade in questi casi, da un segreto che si ...