Sempre meno donatori di sangue | nel 2017 toccato il record negativo

Carenza medici - in corsia mancano all’appello Sempre più anestesisti : “Meno 50mila tra 10 anni” : È ormai caccia ai medici in corsia. Dopo anni in cui gli ospedali di tutto il Paese, pubblici e convenzionati, lavorano sotto organico. E in prospettiva della prossima emorragia di camici bianchi che aggraverà le carenze nei reparti. Nel 2028, secondo una stima del sindacato dei medici dirigenti Anaao, per effetto dei pensionamenti spariranno infatti oltre 47mila specialisti. E già adesso i nuovi ingressi non bastano a colmare i vuoti lasciati. ...

Pasta - CNA : gli italiani ne hanno Sempre meno voglia - preferiscono le zuppe : Una nuova tendenza alimentare degli italiani viene svelata da Cna agroalimentare (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa): in un’analisi di mercato su Pasta e pane ha rilevato una preferenza dei connazionali verso la zuppa, e quindi uno spostamento delle preferenze verso cereali e farro per motivi connessi al desiderio di non ingrassare, ai tempi di preparazione più lunghi e a problemi di ...

Rossi - pole a 39 anni : è il 'meno giovane' di Sempre : Roma, 2 giu. , askanews, Un casco tricolore per commemorare il 2 giugno, l'unità d'Italia ed uno straordinario record. La pole del Mugello rappresenta l'ennesimo record di Valentino Rossi: è il primo ...

Multe - in dieci anni sono aumentate dell'81%ma sono Sempre meno quelli che le pagano : Secondo un'inchiesta della Cgia di Mestre gli ottomila Comuni italiani nel 2016 hanno messo a bilancio 2,5 miliardi di euro di Multe per la violazione del codice della strada. Di quella cifra ne viene riscosso solo il 38,8%. dieci anni fa la percentuale era del 60%.

Giro d’Italia 2018 : il miglior Chris Froome di Sempre. Mai così forte nemmeno al Tour de France. Ora ha convinto tutti : Quando manca una tappa alla fine, Chris Froome è primo nella classifica generale del Giro d’Italia 2018. Un risultato che forse alla vigilia dell’evento era più che probabile ma che per lunghi momenti, durante la Corsa Rosa, è sembrato tra il difficile e l’impossibile, specialmente pensando alle tante difficoltà affrontate dal keniano bianco e agli avversari che parevano inattaccabili (il Simon Yates delle prime due settimane e ...

Alimentari non conformi - irregolarità diminuiscono ma si fanno Sempre meno controlli : Calano dello 0,7 per cento le segnalazioni di anomalie rispetto alla presenza di conservanti, coloranti e dolcificanti nei cibi e nelle bevande, ma calano di oltre il 15 per cento anche i controlli. ...

L'assemblea degli industriali La paura di contare Sempre meno : ... un blocco sociale sul quale poggia la stessa idea della modernità italiana visto che nelle aziende migliori troviamo i più elevati standard di apertura al mondo, meritocrazia ed efficienza. Il guaio ...

Ricciardo : hypersoft Sempre - almeno per le qualifiche : Secondo Daniel Ricciardo sarebbe meglio se i team potessero scegliere pneumatici più morbidi in ciascun GP. Il pilota della Red Bull ha detto che il recente GP di Spagna è stato il perfetto esempio del fatto che mescole più soft avrebbero aggiunto più pepe all’azione: “Non capisco perché non possiamo avere le hypersoft a ogni […] L'articolo Ricciardo: hypersoft sempre, almeno per le qualifiche sembra essere il primo su ...

Rischiamo di vedere Sempre meno rondini : uccelli migratori minacciati dal riscaldamento globale : I loro epici viaggi ispirano persone di tutte le età, in tutto il mondo', ha sottolineato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres . Fenicotteri Condividi 'C'è da dire - conclude ...

Aborti - in Italia sono Sempre meno. Ma a Roma manifesto choc : Non ultimo il caso del manifesto choc affisso per Roma, in cui è raffigurato un enorme pancione con la scritta 'Aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo'. Tuttavia, a pochi giorni nel suo ...

Latte : svizzeri ne consumano Sempre di meno - bambini in pericolo? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I giovani Sempre più dipendenti da internet - per il 45% almeno 6 ore al giorno passate sulla rete : Cresce la dipendenza dei giovani da internet: il 45% passa sulla rete almeno 6 ore al giorno e prova disagio o panico quando non ha accesso ad internet. L'articolo I giovani sempre più dipendenti da internet, per il 45% almeno 6 ore al giorno passate sulla rete proviene da TuttoAndroid.

Nuoto - parla Federica Pellegrini : “Lo sport femminile è Sempre meno considerato - è un problema culturale” : Lunga intervista rilasciata da Federica Pellegrini al quotidiano torinese “La Stampa“: la campionessa del Nuoto azzurro ha parlato della disparità tra uomini e donne nello sport e poi ha parlato del suo futuro, nonché di quello del movimento natatorio italiano, con i giovani emergenti. Sulla diseguaglianza tra sport maschili e sport femminili, “La Divina” ha dichiarato: “Un uomo è campione dopo una vittoria ...

Italiani Sempre più anziani. E 70% over65 ha almeno due malattie : Roma, 2 mag. , askanews, Ogni giorno 6 milioni di persone over65 consumano più di cinque medicinali e 1,3 milioni arriva a prenderne fino a dieci. Farmaci che spesso entrano in conflitto tra loro e ...