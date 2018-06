Segnali positivi per l' economia regionale dell' Emilia-Romagna

Segnali positivi dal mercato del lavoro : mai cosi occupati dal 1977 Video : Buone notizie dal mondo del lavoro. La disoccupazione nel mese di aprile rimane stabile all'11,2% mentre aumenta l'occupazione che supera quella del 2008. Per la prima volta si superano i livelli pre-crisi. Ma gli under 35 continuano a risultare penalizzati con la disoccupazione giovanile che sale. Le cause Le cause della stabilita' della disoccupazione sono principalmente due: l'aumento degli occupati, segno quindi che l'economia italiana sta ...

Segnali positivi dal mercato del lavoro : mai cosi occupati dal 1977 : Buone notizie dal mondo del lavoro. La disoccupazione nel mese di aprile rimane stabile (all'11,2%) mentre aumenta l'occupazione che supera quella del 2008. Per la prima volta si superano i livelli pre-crisi. Ma gli under 35 continuano a risultare penalizzati con la disoccupazione giovanile che sale. Le cause Le cause della stabilità della disoccupazione sono principalmente due: l'aumento degli occupati, segno quindi che l'economia italiana sta ...

Lavoro - Segnali positivi dalle piccole imprese ma pesa instabilità politica : Aprile risolleva il mercato del Lavoro italiano nelle piccole imprese. L'incremento congiunturale dell'1,1% su marzo è secondo, nell'ultimo anno, solo al +1,9% di gennaio. "Un effetto evidente della ...

Parigi-Berlino : Conte? Segnali positivi : 16.30 "L'Italia è un partner essenziale e una delle economie più importanti della zona euro e della Ue: abbiamo tutti notato le dichiarazioni positive" del premier incaricato "che si è impegnato a rispettare le regole comuni, è un segnale positivo". Così il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire. "Siamo pronti a un atteggiamento costruttivo -ha aggiuntovaluteremo sui fatti". Apprezzamento anche dalla Germania:"Bene che Conte si sia ...

Segnali positivi per il mercato dell’auto in Europa : Il mercato europeo dell’auto registrato un deciso segnale positivo nel mese di aprile. In base ai dati Acea lo scorso

Embraco - Segnali positivi - due aziende per la re-industrializzazione : ... assorbendo 370/380 persone e la piemontese Astelav, che si occupa di rigenerazione di elettrodomestici, esempio positivo di economia circolare e sociale, ed è disponibile ad assumere 40 persone. I ...

Germania - Segnali positivi da commercio e produzione industriale a marzo : L'economia tedesca ha dato segnali incoraggianti dopo i timori di inizio anno: l'ufficio nazionale di statistica, infatti, ha dichiarato che la produzione industriale è cresciuta dell'1% a marzo, ...

Stadio Roma - assessore sport : “Segnali positivi” : “Per lo Stadio della Roma confermo i segnali positivi, però ci sono i tempi previsti della legge: tra luglio e agosto contiamo di andare in variante (urbanistica, ndr) in Assemblea capitolina. Questo poi andrà in Regione e ci sarà bisogno di una delibera consigliare del Lazio”. Lo ha dichiarato l’assessore dello sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma Daniele Frongia a margine dell’opera di riqualificazione del ...

Lago di Bracciano - il geologo : “Segnali positivi - in recupero nonostante il caldo” : “Segnali positivi provengono dal Lago di Bracciano, che ha recuperato una cinquantina di centimetri dal novembre scorso, a captazioni ferme e con le piogge di quest’inverno e autunno”. A parlare all’AdnKronos è Alessandro Mecali, geologo di Anguillara Sabazia che segue da vicino le condizioni del Lago di Bracciano. “Significa che c’è stato un buon recupero delle spiagge – aggiunge Mecali – certo ...

