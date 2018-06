Se si parla di emergenza | vince il razzismo

huffingtonpost

(Di martedì 12 giugno 2018) Matteo Salvini ha vinto, anzi no: ha vinto Pedro Sanchez. Lo schema, dopo una giornata tragicamente avvilente per i diritti umani, è diventato digitale. Ouno ol'altro. Come se la disperata fuga di centinaia di persone dai loro paesi di origine fosse solo una partita, senza neppure la possibilità di pareggio. E invece a questa cultura del "digitale", dove c'è solo lo 0 o l'1, bisognerebbe contrapporre - per continuare su questa metafora - una visione analogica. Diventa dunque necessario osservare l'insieme del fenomeno, tenendo bene in mente che al centro ci sono essere umani, rifuggendo da tentazioni di banalizzare il discorso alla stregua di un match sportivo.Ma in tutto questo clima da curva, su un punto c'è stata convergenza. Ed è quello su cui davvero, mediaticamente e forse anche culturalmente, il leader della Lega: la ...