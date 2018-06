Se a Firenze lo stato laico volta le spalle davanti alla persecuzione dei cristiani

Firenze - è morto Duccio Dini : il 29enne era stato investito casualmente durante spedizione punitiva in auto : Duccio Dini, il 29enne investito ieri da una delle auto coinvolte in un inseguimento tra quattro uomini di etnia rom in via Canova a Firenze, è stato dichiarato morto. La sua colpa: essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Il ragazzo era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Careggi: gravissime le ferite riportare nell’incidente, tanto gravi che oggi alle 12 erano iniziate le procedure per l’accertamento del ...

Violenza sessuale su turista, arrestato 39enne a Firenze

Violentò australiana sotto casa - arrestato 39enne a Firenze : I carabinieri hanno arrestato in carcere un uomo di 39 anni ritenuto responsabile, dopo le indagini, della violenza sessuale denunciata da una australiana il 24 maggio scorso a Firenze. Secondo la ...

Firenze, tenta di strangolare la moglie in strada: Arrestato ieri uno straniero di 39 anni grazie all'intervento di due militari della Guardia di Finanza.

Roma : In partenza per Firenze con 1 Kg di Marijuana - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato un 18enne nigeriano presso lo stazionamento autobus “Tibus”. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1Kg di Marijuana. Il 18enne, in attesa di partire con un bus per Firenze, e’ stato notato aggirarsi con fare sospetto nel piazzale e tra le pensiline dello stazionamento. Quindi è stato fermato per controllo. Il ragazzo ha tentato di eludere riferendo ...

Maltempo Toscana : dichiarato lo stato d’emergenza per Firenze - Pisa e Siena : Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato questa mattina il decreto per la dichiarazione dello stato d’emergenza regionale a seguito dell’evento meteo eccezionale che l’8 maggio ha colpito le province di Firenze, Pisa e Siena. Lo stato d’emergenza è stato ritenuto indispensabile dopo aver constatato che gli eventi calamitosi hanno provocato allagamenti e esondazioni dei torrenti nelle varie località ...

Meningite, bimbo morto a 8 mesi/ Firenze, il piccolo era stato vaccinato: Bambino di otto mesi morto di Meningite 48 ore dopo il ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Era vaccinato, disposta autopsia per capire come il batterio lo abbia ucciso

Firenze - deruba un'anziana mentre carica la spesa in macchina : arrestato : mentre un'anziana stava caricando la spesa in macchina nel parcheggio di un supermercato, lui le ha rubato la borsetta ed è fuggito via. Poco dopo, però, è finito in manette. Si tratta di un ...

Turbativa d'asta : arrestato a Firenze avvocato napoletano : Arrestati un imprenditore di Fucecchio , Firenze, ed un avvocato di Napoli accusati di aver pilotato un'asta immobiliare di un agriturismo. Con loro è indagato un avvocato fiorentino, che è stato ...

Giallo a Firenze - trovato lungo la strada con le gambe rotte e in stato di incoscienza : Giallo a Firenze per un giovane trovato a terra con le gambe fratturate e in stato di incoscienza in una zona periferica della città. Stamattina un uomo in bicicletta, mentre transitava sulla pista ...

Firenze, PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA: ARRESTATO/ Ultime notizie: grave bimba di 17 mesi - "piangeva sempre": FIRENZE, PADRE UBRIACO PICCHIA NEONATA: ARRESTATO. A dare l'allarme una zia avvertita dalla moglie del 48enne, fuori per lavoto. La bimba ha riportato due costole rotte.

