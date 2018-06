Sdl Centrostudi | rinviati a giudizio per truffa aggravata i fondatori Cliente raggirata

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) Per anni hanno accusato le banche di vessare i clienti con tassi usurari. Ma ora sul banco degli imputati perci sono loro, Serafino Di Loreto e Stefano Pigolotti, socidi Sdl, società bresciana che ha agganciato migliaia di imprenditori e semplici cittadini grazie a una vasta rete commerciale a struttura piramidale. E li ha convinti a fare causa contro gli istituti di credito sulla base di perizie vendute dalla stessa società. Cause in diversi casi finite male, a volte anche con condanne per lite temeraria a chi le aveva intentate. E male era finita pure la causa di Deborah Betti contro Banca Popolare di Milano. Ma Betti non c’è stata e nel 2014 ha presentato una denuncia accusando Sdl di averla “indotta a procedere insulla base di conteggi assolutamente inattendibili e incompleti”. Dalla sua esperienza negativa, l’imprenditrice ha preso ...