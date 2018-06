Scuola | Bussetti | ' Basta presidi reggenti | a luglio il concorso'

Riforma Scuola - contratto docenti e Ata 2019-2021 : sindacati chiedono incontro a Bussetti : Nella giornata di ieri, 11 giugno 2018, i sindacati hanno chiesto un incontro al nuovo ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, per un confronto sulle urgenze della scuola e per gettare le basi della trattativa del nuovo contratto dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), da rinnovare per il triennio 2019-2021. Il punto di partenza dei sindacati che hanno firmato l'invito al ministro Bussetti (Flc-Cgil, ...

Scuola - Bussetti : "Sugli smartphone guardiamo con attenzione al divieto della Francia" : Prime parole del neoministro dell'Istruzione. Cauto sulla Buona Scuola: "Stiamo studiando tutte le conseguenze della legge 107. Poi vedremo"

Scuola - ‘Premier Conte e Ministro Bussetti rispettino programma elettorale’ : I Partigiani della Scuola Pubblica sono rimasti in trepidante attesa in questi mesi, rispetto alla formazione del nuovo Governo e alle novità che necessariamente avrebbe portato. Ancora più atteso è stato il discorso del nuovo premier, professor Conte, il quale quasi ci ha convinti della bontà delle linee programmatiche, sciorinate con una disinvoltura a dir poco persuasiva . Il premier però si […] L'articolo Scuola, ‘Premier Conte e ...

Scuola - dossier diplomati magistrali : Insegnanti Uniti nel Merito si rivolgono al Ministro Bussetti : Il CoNaVinCoS, il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016 (Comitato Tutela GaE Infanzia e Primaria – Coordinamento Scienze della Formazione Primaria N. O.) ha provveduto ad emettere un comunicato attraverso il quale si auspica la soluzione della questione riguardante i diplomati magistrali, una soluzione che, soprattutto, tenga conto degli interessi di tutti, considerando in primo luogo la ‘qualità del […] L'articolo ...

Scuola - la videolettera di Riccardo Bocca al ministro Marco Bussetti - : Già responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, è stato recentemente nominato alla guida dell'Istruzione nel governo Lega-M5S. Dovrà confrontarsi con una serie di emergenze

Giovanni Malagò : “Dobbiamo migliorare il rapporto sport-Scuola - Bussetti per risolvere il problema. L’Italia è un grande Paese ma…” : Giovanni Malagò insiste da sempre sull’importanza dello sport nella scuola, fin dal suo insediamento alla Presidenza del Coni batte il tasto su questo punto del suo programma e giorno dopo giorno cerca di raggiungere il suo obiettivo. Si tratta di una missione molto complicata e certamente non semplice da attuare e che richiede parecchio tempo. Il numero 1 dello sport italiano oggi ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero parlando ...

Marco Bussetti - non stupisce che il ministro sia fan dell’alternanza Scuola-lavoro : Scuola, istruzione e cultura, non pervenute. Se il buongiorno si vede dal mattino, il discorso al Senato del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non lascia ben sperare sulla realizzazione delle promesse sparate a piena voce in campagna elettorale, soprattutto dal M5S, che di Conte risulterebbe lo sponsor principale. La scuola al centro: al solito, una affermazione liturgica, ma priva di alcuna concretezza. Mi chiedo sinceramente e oggi ...

Scuola - inviati a Bussetti i dossier più urgenti - tra cui rinnovo del contratto : Il neo ministro Bussetti, nella giornata di ieri, ha ricevuto una lettera accompagnata dai dossier più urgenti sulla Scuola. La FLC CGIL ha scritto il segente comunicato: “Il segretario generale della FLC CCGIL, Francesco Sinopoli, ha inviato oggi (5 giugno 2018, ndr) una lettera al neoministro dell’Istruzione, professor Marco Bussetti, nella quale auspica “l’instaurazione di […] L'articolo Scuola, inviati a Bussetti i dossier più ...

Ministro Bussetti - cinque consigli per cambiare la Scuola. Da un’insegnante : di Aurora Di Benedetto Egregio sig. Ministro Marco Bussetti, Da giovane docente della scuola primaria le auguro buon lavoro e mi permetto di segnalarle qualcosa che secondo me non dovrebbe essere cambiato ma difeso e attuato e qualche cambiamento che riterrei opportuno introdurre. Quello che non cambierei sono le Indicazioni nazionali per il curricolo. Esse portano avanti un’idea di scuola moderna ispirata alle migliori e sperimentate teorie ...

Scuola - ministro Marco Bussetti : ‘Ridare dignità a tutti - diplomati magistrale è urgenza’ : Si è svolto questa mattina il passaggio di consegne tra l’ex ministro dell’Istruzione del Governo Gentiloni, l’onorevole Valeria Fedeli, e il nuovo ministro del dicastero di Viale Trastevere, l’onorevole Marco Bussetti. A questo proposito il nuovo numero uno della Scuola e dell’istruzione nel nostro Paese ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni alla stampa. Miur, Marco Bussetti prende il testimone dalle mani ...

Miur - la patata bollente passa al Ministro Bussetti : tagli al bonus merito e all’alternanza Scuola-lavoro : Il noto quotidiano ‘IlSole24ore’ ha pubblicato sul numero odierno di lunedì 4 giugno un articolo inerente il taglio complessivo di 100 milioni di euro al Ministero dell’Istruzione: è la spending review ad imporre l’ennesima sforbiciata, dopo quella sul ‘merito’ degli insegnanti indicata nel rinnovo contrattuale. Miur, tagli per 100 milioni causa spending review Il Miur ha indicato la nuova razionalizzazione ...

Bussetti : ‘La Buona Scuola? Mi piace’ : Cosa pensa realmente della Buona Scuola il neo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti? Il governo presieduto da Giuseppe Conte si è finalmente insediato. Il contratto di governo stipulato da Movimento 5 Stelle e Lega può finalmente essere messo in pratica. Quelle riforme tanto sbandierate dai leader dei due partiti possono finalmente vedere luce. In ambito scolastico […] L'articolo Bussetti: ‘La Buona Scuola? Mi piace’ ...

Bussetti segua Bacone : lasci che gli insegnanti le spieghino come ricostruire la Scuola : di Antonio Deiara* Gent.mo ministro Marco Bussetti, da professore anziano della scuola della Repubblica italiana Le auguro buon lavoro. Dopo una titolare di viale Trastevere smarrita nel “tunnel dei neutrini”, una docente universitaria congedata troppo presto, una professoressa che non voleva andarsene e una – come si diceva un tempo – “maestra giardiniera”, arriva Lei. Riponiamo grandi aspettative sul Suo lavoro. La ...

Scuola/ Bussetti al Miur - il vantaggio di conoscere il "motore" (e i suoi cavalli) : Il neoministro dell'Istruzione Marco Bussetti viene dal mondo della SCUOLA, e non dell'università. Saprebbe come e dove mettere le mani nel "motore". PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Per M5s i giovani sono solo vasi da riempire con la cultura di Stato, di P. CastagnetoSCUOLA/ Elementari, medie e prof, tutte le lacune del programma di Salvini, di P. Castagneto