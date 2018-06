Scoppia un' amatissima coppia di Uomini e Donne!

gossippiu

(Di martedì 12 giugno 2018) Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati... di nuovo! La primagay die Donne èta per l'ennesima volta e i loro fan sono rimasti a bocca aperta, non se lo aspettavano davvero, stavolta. Non si può negare che questi due ragazzi riservino una sorpresa dietro l'altra: anche quando sono tornati insieme ci hanno sorpreso, e non poco, lasciandoci con la curiosità di sapere cosa fosse successo nel frattempo, visto che i motivi che hanno portato alla rottura erano ricchi di colpi di scena e misteri. La prima volta, infatti, c'è stato di mezzo Juan Fran Sierra, l'ex fidanzato di Claudio, che aveva sollevato un polverone dicendo che, durante il trono die Donne, lui e Claudio erano d'accordo e che non si erano mai lasciati; col tempo, però, Claudio sarà riuscito a dimostrare a Mario che nulla di ciò era vero e che il suo interesse, nato nello studio, era vero. La ...