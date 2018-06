Sclerosi multipla | come impostare l’inizio della terapia

Georgette Polizzi posta la diagnosi della Sclerosi multipla : “Sono schifata - c’è chi non crede che sia malata” : Georgette Polizzi pubblica la diagnosi della sclerosi multipla: “Sono schifata, c’è chi non crede che sia malata” Non serviva la prova cartacea. Non serviva la diagnosi pubblicata. Serviva solo buon senso, un po’ di sensibilità. Serviva solo capire che chi è colpito da una malattia come la sclerosi multipla non si mette certo a inscenare […] L'articolo Georgette Polizzi posta la diagnosi della sclerosi multipla: ...

Sclerosi multipla - arriva il ‘paziente esperto’ : Roma, 7 giu. (AdnKronos Salute) – Un ‘paziente esperto’ che collabora strutturalmente con il Centro per la Sclerosi multipla, in grado di orientare le persone che scoprono di avere la malattia, ma anche di aiutare i medici a capire le esigenze concrete degli altri pazienti. E’ il progetto del centro specialistico dell’ospedale San Camillo di Roma che ha già individuato il primo ‘paziente esperto’, una ...

Vivere con la Sclerosi multipla - 12 storie in mostra a Roma : A 11 anni e mezzo pensava solo alla danza, finché una mattina si sveglia con 'il braccio addormentato'. Era "l'8 giugno 2005: la dottoressa è molto simpatica, sorride, mi fa fare un giro in un ...

Sclerosi multipla - al San Camillo la mostra 'Io non sclero' : Più di 118mila persone in Italia, 11mila solo nel Lazio, convivono con la Sclerosi multipla. E proprio dalle storie e dalla vita dei pazienti nasce la mostra 'Io non sclero' , un'esposizione di 12 ...

Sclerosi multipla - l'11 giugno Iss e Aism insieme a Roma per evento di sensibilizzazione : Sclerosi Multipla, Aism premia ricercatori 50 anni di Aism, la ricerca come scienza misurabile Ti potrebbe interessare: Ricerca, a settembre a Pisa torna il Festival della robotica 6 giugno 2018 L'evento Chi ha paura dei biosimilari in oncologia? Il tema all'Asco 6 giugno ...

Ricerca sulla Sclerosi multipla : a Firenze la seconda edizione del Biomarker Day : Torna a Firenze il Biomarker Day, l’incontro supportato da Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, per permettere ai Ricercatori italiani che conducono studi in Sclerosi Multipla di poter condividere le proprie esperienze, esplorando e valutando al contempo la possibilità di avviare nuovi percorsi di collaborazione. Giunto alla sua seconda edizione, l’iniziativa – che si è tenuta il 30 e il 31 Maggio con un incontro dal titolo ...

Roma - rubano la carrozzina a una donna affetta da Sclerosi multipla : Roma, rubano la carrozzina a una donna affetta da sclerosi multipla Lo scooter speciale era parcheggiato fuori casa quando è stato portato via dai ladri. Lanciata una raccolta fondi per ricomprarlo Continua a leggere L'articolo Roma, rubano la carrozzina a una donna affetta da sclerosi multipla proviene da NewsGo.

Georgette Polizzi lascia Davide Tresse/ Lei ha la Sclerosi multipla : “Non ti condanno a una malattia non tua!" : George Polizzi lascia Davide Tresse, la straziante lettera publbicata tra le pagine del settimanale DiPiù: “Non ti condanno ad una malattia che non è tua!”.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Georgette Polizzi e la Sclerosi multipla/ “Dovrò imparare a conviverci con Davide Tresse” : Georgette Polizzi e la lotta contro la sclerosi multipla affrontata con coraggio e determinazione: la nuova vita, l'amore e la grande passione per la moda.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:24:00 GMT)

Ricerca : Mattarella a Aism - la Sclerosi multipla la sconfiggeremo insieme : 'Un mondo libero dalla sclerosi multipla si sta quindi costruendo tutti insieme, in una rete di collaborazione tra persone, i nostri Ricercatori, le istituzioni. Tra le famiglie coinvolte con la ...

Sclerosi multipla - 50mila pazienti e 81 centri in Registro Fism : Roma, 30 mag. (AdnKronos Salute) – Fornire informazioni sulla malattia, raccogliere dati epidemiologici e sociali, studiare condizioni rare e gli effetti avversi dei farmaci. E’ l’obiettivo del Registro italiano Sclerosi multipla, progetto della Fondazione italiana Sclerosi multipla (Fims) e del dipartimento Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso dell’Università di Bari, che “in questi ultimi anni ...

