Scienza più rosa | premi L' Oréal-Unesco a 6 ricercatrici

Foligno - appello di Festa Scienza e Filosofia : 'Servono più risorse per andare avanti'. E nel 2018 oltre 30mila presenze : Tornando al sostegno, della politica in primis ma non solo, a farsi portavoce di quest'istanza con le aziende del territorio sarà, invece, Giuseppe Metelli, tra i promotori di Festa di Scienza e ...

Festa di Scienza e filosofia - prime conferme per il 2019. L'appello alle istituzioni : 'Aiutateci di più' : "Il titolo della prossima edizione sarà 'Evocare il mondo' - dichiara il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli " e si terrà a Foligno dall'11 al 14 aprile.

Chi porta gli occhiali è più intelligente - lo dice la Scienza - : Potrebbe da una parte sembrare uno scherzo, ma in realtà non lo è affatto. Secondo uno studio piuttosto serio Chi indossa gli occhiali Sembrerebbe essere più intelligente. E' questo il risultato di ...

vero che chi porta gli occhiali è più intelligente? La Scienza dice di sì : Uno studio evidenzia che chi ha spiccate capacità cognitive ha il 30% di probabilità in più di avere problemi alla vista Se nell'immaginario collettivo essere intellettuali va a braccetto con l'...

Chi porta gli occhiali è più intelligente. Lo dice anche la Scienza - greenMe : Chi porta gli occhiali è più intelligente. Uno di quei luoghi comuni che potrebbe avere un fondamento scientifico. Almeno secondo un nuovo studio condotto dall'Università di Edimburgo

Scienza : tecnologie quantistiche più vicine con i quantum dot realizzati a Firenze : Quando si parla di tecnologia quantistica il futuro è d’obbligo perché, sebbene i primi esempi di computer quantistico e di crittografia quantistica siano stati descritti, la strada da percorrere per la loro realizzazione su larga scala è ancora molto lunga. Uno dei componenti più promettenti su cui basare queste nuove tecnologie sono i quantum dot (punti quantistici), piccoli cristalli di pochi milionesimi di millimetro, il cui studio è portato ...

Scienza - lo storico ribaltone : altro che cervello. La parte del corpo che è più utile all'uomo / Guarda : La percezioni degli odori per la Scienza è in parte ancora un mistero, e noi non sappiamo bene perché un certo profumo ci attira o ci respinge, perché l' odore di fogna è repellente e quello del pane ...

Scienza - lo storico ribaltone : altro che cervello. La parte del corpo che è più utile all'uomo / Guarda : Perché un determinato odore ci delizia o ci disgusta? E perché gli aromi innescano ricordi, emozioni e desideri che sono in grado di influenzarci in modo subliminale? Tutto passa attraverso l' olfatto, il più antico, potente ed enigmatico dei nostri sensi, quello che ci guida in ogni momento, quello

Chi mangia frutti di mare fa più sesso : lo dice la Scienza : I frutti di mare sono davvero afrodisiaci: il credo popolare viene ora confermato dalla scienza. Stando a un gruppo di ricercatori di Harvard, 'ostriche&co' fanno davvero bene all'amore: le coppie che, mentre cercano di concepire un bimbo, consumano coquillage più di 2 volte a settimana ...

Scienza : le piante si ‘riconoscono’ e sono più ‘felici’ se vicine : Uno studio internazionale ha scoperto che le piante sono in grado di riconoscere l’identità genetica dei loro vicini e che adeguano la fioritura alle caratteristiche del gruppo. Lo studio, condotto da ricercatori spagnoli Consejo Superior de Investigaciones Cienti’ficas (CSIC), mostra che la fioritura, che ha un ruolo chiave nella riproduzione delle piante, dipende dall’ambiente sociale in cui le piante crescono. I risultati ...

Chi vive in piccole città è più felice. A dirlo è la Scienza : Le persone che vivono in piccole città e in campagna sono più felici. A suggerirlo è un team di ricercatori canadesi, secondo cui un più forte senso di appartenenza alla comunità porterebbe a un ...

Chi vive in piccole città è più felice. A dirlo è la Scienza : Dove si nasconde la felicità? Nelle grandi metropoli, piene di luci, persone, ristoranti e divertimenti? Niente di tutto questo. Anzi. Il vero benessere si raggiungerebbe vivendo in piccole cittadine e in campagna. A riferirlo sono stati i ricercatori canadesi della Vancouver School of Economics e della McGill University, secondo cui la felicità non sarebbe associata alla ricchezza o all’istruzione, bensì alla capacità delle piccole ...

Più Scienza nella scuola : Dall'asilo all'università è necessaria una profonda modifica dei programmi scolastici, mettendo sullo stesso piano quanto a dignità, utilità e impegno richiesto l'insegnamento scientifico e l'...

I Giovani per la Scienza dal Campus Universitario di Savona alla Città dei Bambini per far fare esperimenti ai più piccoli : L'Associazione 'Giovani per la Scienza' è alla sua seconda partecipazione all'evento 'Savona: la Città dei Bambini', ideato dalla compagnia teatrale 'Nati da un Sogno', dopo che già lo scorso anno i ...