Sci | tragedia a casa di Bode Miller | annega in piscina la figlia di 19 mesi

Tragedia in vacanza : breSciano muore mentre nuota al mare : Dramma sulla spiaggia di Rivazzurra di Rimini , nella mattinata di oggi, sabato 9 giugno: un turista bresciano ha perso la vita annegando in mare. La Tragedia si è consumata verso le 11.30, sulla ...

Tragedia nella piScina di un hotel - 17enne trovato morto : si stava divertendo con gli amici : Un ragazzo di soli 17 anni è morto, forse per un malore, nella piscina del Nuovo hotel San Felice allo Scalo di Torano Castello: la vittima, C.G.L. di origini rumene, si era recata nella struttura con alcuni amici per passare qualche ora di relax.Continua a leggere

Tragedia sul Gran Sasso - Giuseppina muore a 31 anni Scivolando da una roccia : Giuseppina è morta dopo essere precipitata nella castata del Fosso della Cavata a 1700 metri di altitudine. scivolando da un costone di roccia che stava percorrendo, la ragazza è piombata a terra dopo un volo di 10 metri e nonostante i soccorsi siano stati immediatamente allertati dall'amico che era con lei, per la 31enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Tragedia sfiorata in hotel a Jesolo - balcone si stacca e crolla in piScina : Il balcone si è staccato dal quinto piano dell'hotel crollando di schianto sull'area della piscina sottostante dove fortunatamente non c'era nessuno. Appena dieci minuti prima, però, e l'incidente si sarebbe potuto trasformare in un dramma: proprio in quell'area infatti si trovavano alcune persone che sarebbero state sicuramente colpite dalle macerie.Continua a leggere

Tragedia nel Messinese : giovane Scivola in un laghetto e muore annegato : Tragedia in Sicilia dove un uomo è morto cadendo in un laghetto artificiale di Santa Lucia del Mela (Messina). L’incidente si è verificato in contrada Porta Leone, dove l’uomo, Mario Pozzo, 34 anni, di Mandanici (Messina) si era recato in gita insieme alla famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il trentaquatrenne, che a quanto pare non sapeva nuotare, mentre si trovava sul bordo del lago artificiale, è improvvisamente ...

Strage di Piazza della Loggia - BreScia ricorda/ 44 anni fa la tragedia : Mattarella "fedeltà a democrazia" : Strage di Piazza della Loggia, Brescia ricorda: 44 anni fa la tragedia che provocò la morte di otto persone, il ricordo della città e le parole di Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:19:00 GMT)

Tragedia a Padova : 15enne viene laSciata dal fidanzato e si impicca a un albero : Una Tragedia che scuote un'intera comunità, quella avvenuta a Vo', sui Colli Euganei. Una ragazzina di 15 anni si è tolta la vita impiccandosi a causa di una delusione amorosa. Non ha lasciato nessun biglietto.Continua a leggere

La Spezia - 26enne trovato morto per strada/ Tragedia in via Borachia : sconoSciute cause del decesso : La Spezia, 26enne trovato morto per strada: Tragedia in via Borachia, con un passante che ha rinvenuto il corpo senza vita di un uomo alle 6.30, sconosciute le cause del decesso(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:00:00 GMT)

Palozzi : tragedia Falcone e Borsellino ha scosso coScienze di tutti : Palozzi: loro insegnamento non andrà mai perduto Roma -Di seguito la nota di Adriano Palozzi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. “La strage di Capaci 26 anni fa: una tragedia immane che ha scosso le coscienze di ognuno di noi. Da quel giorno, sicuramente nulla fu come prima. In questi anni, è cresciuta la consapevolezza che la legalità e la lotta alle mafie rappresentino una priorità improcrastinabile per la nostra ...

Rodengo Saiano - 14enne muore nel sonno per un malore improvviso/ Tragedia in provincia di BreScia : Rodengo Saiano, 14enne muore nel sonno per un malore improvviso. Tragedia in provincia di Brescia, dove una ragazzina è scomparsa mentre dormiva, così come Davide Astori(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:10:00 GMT)

Tragedia in caserma - mareSciallo degli alpini si spara alla testa : Tragedia a Pinerolo, nel Torinese. Un maresciallo degli alpini di 42 anni si è ucciso con un colpo di pistola alla testa ieri pomeriggio all'interno della caserma Berardi, dove ha sede il Terzo Reggimento

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il superstite : “Una gita da non fare. Volevo laSciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...

Tragedia sfiorata sul Brenta - Scialpinista cade e interviene l'elicottero : TRE VILLE . Grave incidente per un escursionista sul Brenta . Un 32enne scialpinista impegnato nella discesa ha perso il controllo degli sci per cadere diversi metri. E' successo intorno alle 11.30 ...

Montagna - un'altra tragedia : morti due Scialpinisti del Soccorso alpino : Ancora una tragedia sulle Alpi, stavolta sull'Antelao, nel bellunese: due giovani scialpinisti hanno perso la vita. Le vittime si chiamavano Enrico Frescura, di 30 anni anni...