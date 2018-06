Sci | morta annegata figlia Bode Miller

La figlia dello Sciatore Bode Miller è morta annegata a soli 19 mesi di vita : Emeline Gier, figlia di 19 mesi del campione statunitense di sci Bode Miller, è morta annegata in una piscina di Cota de Caza, a sud di Los Angeles.Lo hanno reso noto le autorità. L'episodio è avvenuto domenica: Miller, 40 anni, e sua moglie Morgan - sposata nel 2012 - erano ospiti di una festa a casa di un vicino e appena hanno trovato la bambina hanno subito chiamato i soccorsi, ma tutto si è rivelato inutile ...

Morta annegata a 3 anni : “Cosa ha fatto la madre per farla resuScitare” : La notizia che stiamo per darvi ha destato parecchio scalpore in tutto il mondo. Procediamo con calma spiegando cosa effettivamente è accaduto. Si tratta di una storia davvero piuttosto assurda e drammatica nel contempo che ha come protagonista anche la piccola Amelia Harris la quale purtroppo è annegata nella vasca da bagno a causa della distrazione della madre i Carly Ann Harris, 37 anni. Sua figlia di 3 anni è Morta annegata nella ...

Rosaria LobaScio - morta dopo intervento per dimagrire/ Ultime notizie : famiglia - “perché è stata dimessa?” : morta a 22 anni dopo l’intervento per dimagrire, Ultime notizie, i Carabinieri di Salerno indagano per stabilire se vi siano eventuali responsabilità da parte dei medici che l'hanno operata(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 20:34:00 GMT)

Alessandra Appiano morta suicida : Procura apre faScicolo/ Verifiche su eventuali negligenze della clinica : Alessandra Appiano, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sua morte e chiesto accertamenti per verificare eventuali negligenze della clinica presso la quale era in cura. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla morte della scrittrice e giornalista Alessandra Appiano, scomparsa la scorsa domenica per quello che gli inquirenti, sin da subito, avevano definito "gesto volontario". La parola "suicidio", con tutto il suo ...

Ines Zorreguieta - morta sorella regina d'Olanda : ipotesi suicidio/ Ultime notizie : “Sono Scioccata e triste" : Ines Zorreguieta, la sorella della regina Maxima d'Olanda è morta: aveva 33 anni. Si tratta di suicidio? Nel suo passato depressione e anoressia.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Scialpi - morta la mamma. Il messaggio commovente su Facebook : «Ti amerò per sempre» : Lutto per il cantante Shalpy. L'artista di Parma, al secolo Giovanni Scialpi, ha annunciato sul proprio profilo Facebook la scomparsa della madre, Giuseppina Orsatti: "La mia #mamma è...

Trovata morta in piScina vicino a Lodi. L’autopsia stabilirà le cause del decesso di Josephine Odijie - nigeriana di 35 anni : Solo L’autopsia stabilirà come è morta Josephine Odijie, la 35 enne nigeriana Trovata domenica mattina sul fondo di una piscina della cascina dove abitava da qualche anno. La ragazza che era sola in casa in questa grande cascina ristrutturata come un borgo con una piccola chiesetta, è morta probabilmente nella notte tra sabato e domenica. A ritrova...