Savona : non esiste piano B - mai proposta l'uscita dall'euro : 'Non esiste un piano B, né ho mai proposto l'uscita dall'euro'. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona alla presentazione della sua autobiografia alla stampa estera.

Il ministro Paolo Savona : "Non devo rassicurare l'Europa - il problema l'ha creato la stampa" : "È la stampa che deve rassicurare l'Europa, non io. Il problema lo avete creato voi...". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, rispondendo ad una domanda dei cronisti a margine della presentazione della sua autobiografia 'Come un incubo e come un sogno' alla stampa estera."Bisogna smetterla di passare il tempo a dire chi è europeista o no" bisogna invece "aprire un dibattito su come stare in Europa per ...

Il neo ministro Savona assolto dall'accusa di usura bancaria. Per i giudici il fatto non sussiste : Il neo ministro agli Affari europei Paolo Savona è stato prosciolto dall'accusa di usura bancaria. Savona, nel 2009, era il legale rappresentante della Unicredit Banca di Roma. Il suo nome finì sui ...

Savona saluta Padoan : "Non sono il tuo successore..." : Il tempo della campagna elettorale é finito...", aggiunge liquidando così le polemiche dei giorni scorsi sulle sue posizioni sull'euro che gli sono costate il dicastero dell'Economia.

Bullismo e Cyberbullismo - come contrastare la cultura del non rispetto - se ne discute a Savona : Grande attesa per l'incontro dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping che ha da poco presentato il la Campagna di Prevenzione 2018/2019, al salone delle Cerimonie del Coni a Roma. Nelle vesti di ...

Savona lascia - non sarà ministro Veto del M5S su Fdi nel governo Governo Lega-M5S - le ultimissime : "Paolo Savona è pronto a ritirasi per far partire il Governo Lega-M5S". L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio ad Affaritaliani.it da uno dei massimi esponenti del Carroccio impegnato in queste ore nella trattativa con i grillini. L'economista sardo non accetterà la guida... Segui su affaritaliani.it

L'ultima di Di Maio : Non avevamo capito che Savona era così pericoloso : Il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe parlato con Carlo Cottarelli della presunta iscrizione di Paolo Savona - nel precedente accordo nome designato per il ministero dell'Economia - alla ...

Bossi a Salvini : "non impiccatevi su Savona all'Economia" : Non impiccarsi sul nome di Paolo Savona all'Economia: a dirlo è Umberto Bossi, che spera che oggi si formi un governo politico.A precisa domanda se crede che si posa arrivare alla nascita di un governo Lega-M5s il fondatore del Carroccio dice: "Spero, piuttosto che impiccarsi sul professor Savona". Se qualcuno si stava chiedendo che fine avesse fatto Umberto Bossi eccolo ritornare nei panni del vecchio e navigato leader che consiglia il suo ...

"Paolo Savona è tranquillo. Per lui non è importante la poltrona - ma cosa può fare di utile per il Paese" : Antonio Maria Rinaldi, direttore del sito Scenari Economici, raggiunto al telefono dal direttore di Radio Cusano Campus Gianluca Fabi in merito allo stato d'animo di Paolo Savona, rispetto al dibattito di queste ultime ore su un suo eventuale avvicendamento o spostamento dal ministero dell'Economia, ha detto: "Il professor Savona è molto sereno. Lui è stato contattato da Di Maio e Salvini e gli è stato proposto di fare il ...

Luigi Di Maio oltre il ridicolo - la frase rubata con Cottarelli : 'Non avevamo capito che Savona...' : Ci trattano come i Calimero della politica. Ci trattano come gli scemi'. Scemi no, incoerenti di sicuro.

Il Colle aspetta - Salvini medita su proposta Di Maio : governo con premier Conte e Savona non a Economia : Savona all'Economia è stato infatti il muro che né il Colle né l'asse M5S-Lega sono riusciti a superare, arroccando entrambi nelle proprie posizioni. Il nome dell'economista, che non ha nascosto in ...

L'idea Di Maio - un altro ministero per Savona - non convince Salvini. Primi mal di pancia nel Movimento : Il leader leghista prima rifiuta, poi riapre il dialogo , 'Porta mai chiusa', sul possibile spostamento dell'economista in un altro ministero, nome al centro della rottura con il Colle. Non si esclude ...