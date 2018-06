lastampa

: Savona: “L’euro è indispensabile, ma l’Ue va perfezionata” - LaStampa : Savona: “L’euro è indispensabile, ma l’Ue va perfezionata” - Capezzone : In corso alla stampa estera la presentazione del libro di Paolo #Savona. Il Ministro appare in forma e accortissimo… - MediasetTgcom24 : Ministro Savona: 'L'euro è indispensabile per il mercato unico' #PaoloSavona -

(Di martedì 12 giugno 2018) «L’euro non solo ha aspetti positivi, ma è: se vuoi un mercato unico devi avere una moneta unica. La costruzione però è limitata, va perfezionata». E’ la prima uscita pubblica per Paolodopo le ultime difficili settimane che lo hanno visto al centro dell’attenzione e le sue sono frasi che non ti aspetti. Tanto che anche Matteo...