: Euro, Savona: “Ha aspetti positivi e indispensabili. Ma nel 1992 Italia doveva chiedere la possibilità di non adott… - fattoquotidiano : Euro, Savona: “Ha aspetti positivi e indispensabili. Ma nel 1992 Italia doveva chiedere la possibilità di non adott… - LaStampa : Savona: “L’euro è indispensabile, ma l’Ue va perfezionata” - Capezzone : In corso alla stampa estera la presentazione del libro di Paolo #Savona. Il Ministro appare in forma e accortissimo… -

"Non esiste nessunB e non ho mai proposto di uscire dall'". Lo sottolinea il ministro per gli Affaripei,, alla presentazione della sua autobiografia alla stampa estera. "L', non ha solo aspetti positivi, ma indispensabili. Se vuoi un mercato unico, devi avere una moneta unica", ma "la costruzione è limitata e va perfezionata", aggiunge. E ipotizza per la Bce uno statuto simile a quello della Fed. Poi precisa: "Io non voglio far tremare l'pa" e "non devo dare lezioni a nessuno".(Di martedì 12 giugno 2018)