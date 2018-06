Euro - Savona : “Ha aspetti positivi e indispensabili. Ma nel 1992 Italia doveva chiedere la possibilità di non adottarlo” : L’Euro “non solo ha aspetti positivi, ma ha aspetti indispensabili: se vuoi un mercato unico devi avere una moneta unica”. Nonostante questo “l’Italia nel ’92 doveva chiedere la clausola dell’opt-out“, ovvero la possibilità di non adottare la moneta unica, “come gli inglesi, poi prepararsi e entrare nell’Euro”. E’ stata questa la riflessione del ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ...

Savona : “Euro indispensabile” : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “L’non solo ha aspetti positivi ma ha anche aspetti indispensabili”. Lo dice il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, alla presentazione della sua autobiografia nella sede dell’associazione della stampa estera a Roma. “Se vuoi un mercato unico devi avere una moneta unica” ma la costruzione della moneta unica “è limitata – sottolinea Savona – una ...

Savona : non esiste piano B - mai proposta l'uscita dall'euro : ... insistendo di essere d'accordo con il collega dell'Economia Giovannni Tria e che il punto 'sono gli investimenti'. Savona ha ribadito che 'non esiste alcun piano B', ma si è rifiutato poi di ...

Ministro Savona : “Euro è indispensabile per il mercato unico - ma va perfezionato” : Il Ministro Savona, alla presentazione del suo libro 'Come un incubo e come un sogno' ha detto: "Una cosa è il mio libro, una cosa è il governo per il quale sono Ministro. Non vedo perché dovrei ritrattare questioni su cui ho riflettuto per anni". Ma ha ribadito: "Non esiste un piano B sull'euro".Continua a leggere

Il ministro Paolo Savona : "Non devo rassicurare l'Europa - il problema l'ha creato la stampa" : "È la stampa che deve rassicurare l'Europa, non io. Il problema lo avete creato voi...". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, rispondendo ad una domanda dei cronisti a margine della presentazione della sua autobiografia 'Come un incubo e come un sogno' alla stampa estera."Bisogna smetterla di passare il tempo a dire chi è europeista o no" bisogna invece "aprire un dibattito su come stare in Europa per ...

Paolo Savona - la mossa spacca-Europa con cui terrorizza i tedeschi : pronto ad andare all'Ecofin con Giovanni Tria : Il ministro per gli Affari europei , e non dell'Economia per l'ormai celeberrimo diktat di Sergio Mattarella , ha un'idea, piuttosto scomoda: partecipare all'Ecofin insieme al titolare dell'Economia, ...

Il ministro Savona ha già cambiato tono sull'Europa a causa dello spread? : "A nome del Governo italiano porgo il benvenuto e l'augurio di buon lavoro agli 81 delegati di 27 Paesi che partecipano al Cooperation Project 2. Un particolare ringraziamento rivolgo al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e al Comandante della Guardia di Finanza Toschi, che ci hanno voluto onorare con la loro presenza. Non entro nel merito dei lavori perchè altri provvederanno a farlo meglio di me". Con ...

Frenata di Savona : ora benedice l'euro : Il mio collega al MIT di Cambridge, George Akerlof, ha vinto il Premio Nobel dell'economia principalmente per aver scritto nel 1970 un saggio breve sull'argomento , The market of Lemons, . La lotta ...

Ue - la retromarcia di Savona : «Euro e mercato comune pilastri d’Europa» : Potrebbe essere una bacchetta magica per lo spread la dichiarazione del ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, fatta questa mattina aprendo questa mattina la Conferenza internazionale 'Cooperation Project 2' a cui partecipano 81 delegati di 27 Paesi...

Governo Conte - il “debutto” internazionale di Savona : “Indispensabile rafforzare il mercato comune dell’Ue e l’euro” : Il rafforzamento del mercato comune europeo e dell’euro. E’ il punto di partenza di Paolo Savona, ministro per gli Affari europei del Governo Conte e epicentro dello scontro istituzionale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i due partiti di maggioranza per la sua iniziale indicazione come ministro per l’Economia in una prima versione della squadra dell’esecutivo. “Due pilastri su cui si fonda ...

Il ministro Savona : "Rafforzare l'euro e combattere le frodi" : Rafforzare l’euro deve essere uno degli obiettivi principali dell’Unione europea. Parola di Paolo Savona, l’economista fortemente voluto da Matteo Salvini al Ministero dell’Economia che si è poi dovuto accontentare degli Affari europei. Accusato di essere troppo euro critico e, in maniera infondata, di voler portare l’Italia fuori dall’euro, Savona oggi spiega che l’Ue si fonda sui pilastri dell'euro e del mercato comune, entrambi da ...