"Ci vuole solidarietà europea, le navi non possono arrivare tutte in". Così il ministro dell'Interno,, a 'Otto e mezzo', sottolineando: "Nel Mediterraneo circolano soli navi di Ong straniere". "L'non può essere ild'". Poi afferma: "Il Paese più in torto con noi è la Francia", che ha preso finora solo 640 immigrati.E rivolgendosi a Macron: "Se hai il cuore d'oro come dici, domani ti daremo le generalità di 9mila migranti che ti eri impegnato a prendere".Il M5S?C'è "piena sintonia",precisa(Di martedì 12 giugno 2018)