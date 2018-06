Salvini : "Mio principio - prima italiani" : ... ma con un principio: #primagliitaliani" Lo scrive il ministro dell'Interno Salvini, in risposta alle critiche di Madrid e Parigi sulla gestione della politica migratoria.

Salvini : "Mio principio - prima italiani" : 16.58 "La Spagna ci vuole denunciare. La Francia dice che sono vomitevole. Io voglio lavorare serenamente con tutti, ma con un principio: #primagliitaliani" Lo scrive il ministro dell'Interno Salvini, in risposta alle critiche di Madrid e Parigi sulla gestione della politica migratoria.

Salvini : "Mio capo gabinetto sarà prefetto Piantedosi" : "Oggi nomino il mio capo di gabinetto, è il prefetto di Bologna Matteo Piantedosi". Lo annuncia il ministero dell'Interno, Matteo Salvini , arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm.

Italia - Balotelli : '18 anni da non italiano è stato ingiusto. Il mio futuro? Lo sa Salvini' : Un tema che è ritornato prepotente anche nel calcio, in particolare dopo quello striscione a sfondo razzista esposto a San Gallo durante Italia-Francia e stigmatizzato da Mario Balotelli attraverso il ...

Balotelli risponde al ministro dell’Interno : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini“. risponde così, con tono alquanto sarcastico, Mario Balotelli alle domande sul proprio futuro e sulle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di consegnare all’attaccante la fascia di capitano della Nazionale. L'articolo Balotelli risponde al ministro dell’Interno: “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” ...

Ministro Salvini : pronto a incontrare il mio omologo tunisino : Dopo che la Tunisia ha richiamato l'ambasciatore italiano, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è detto pronto a fissare un incontro con l'omologo tunisino. "C'è la più ferma disponibilità a ...

Carofiglio 'Salvini col mio libro sotto braccio è una buona notizia che un politico legga'. E su Conte 'Rischia di essere un premier ... : In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...

Il debutto di Salvini da ministro : "Il mio impegno per la sicurezza" : Matteo Salvini decide di salutare il nuovo governo gialloverde dalla piazza di Sondrio. Il neo vicepremier incaricato e il neo ministro degli Interni che giurerà domani alle 16:00 al Colle spiega qual è la sua agenda per il Viminale: "Sono felice di fare il primo intervento da quasi ministro. Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Non vi nascondo che a casa loro sarà una delle nostre priorità. Quindi porte aperte in ...

Fornero contro Salvini : "È uno squadrista - non avrà mai il mio rispetto" : Elsa Fornero, di ritorno da un convegno a Berlino, riporta le preoccupazioni della Germania sull'economia italiana. "Sono di ritorno da un convegno a Berlino - ha detto la Fornero a Circo Massimo...

Salvini : Parlamento lavori - anche per premio maggioranza : Roma, 29 mag. , askanews, 'Sono d'accordo' con l'introduzione nel 'Rosatellum' di un premio di maggioranza, e per questo 'ci vuole un Parlamento che lo faccia. Per questo chiedo ai presidenti di ...

Salvini : “Chi insulta e minaccia Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese. Ha sbagliato - ma non parlo di impeachment” : “Chi insulta e minaccia Sergio Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese”. Mentre i 5 stelle sollecitavano una presa di posizione di Matteo Salvini sulla questione della messa in stato d’accusa del capo dello Stato, lui in una diretta Facebook si è dissociato da chi attacca il presidente della Repubblica. “Io sono arrabbiato con Mattarella, ma non parlo di impeachment e non andremo in piazza. Ma ha fatto un errore ...

Conte : mio massimo sforzo - collaborazione con Di Maio e Salvini : Roma, 27 mag. , askanews, 'Ho rimesso il mandato che mi era stato conferito di formare il governo del cambiamento. Ringrazio il presidente della Repubblica per avermi conferito il mandato e gli ...

Governo - Salvini non tratta più : "Savona è il mio ministro" : E ora dal palco ribadisce che l'idea del Carroccio è quella di 'avere all' economia uno che garantisca l'interesse nazionale, se serve andando a ridiscutere tutti i vincoli europei, al di là dei nomi ...

Di Maio : “Salvini non è un mio alleato”. Il grillino sarà premier : “Continueremo ad essere alternativi sul territorio, a correre gli uni contro gli altri alle amministrative, alle comunali e alle regionali