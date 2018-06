«Salvini Vergogna» | la protesta “solitaria” dello scrittore Calvisi in piazza De Ferrari

La senatrice a vita scampata all'Olocausto : "La responsabilità e la vergogna sono dell'Ue - non di Salvini : l'Italia è stata lasciata sola" : "La Spagna accoglie più dell'Italia? Meno male che qualcuno non dice no. Quando si è soli ad aprire la porta, possono succedere tante cose come quelle che sono successe. La responsabilità e la vergogna è dell'Europa". Così la senatrice Liliana Segre a margine della presentazione del libro "NazItalia" di Paolo Berizzi, a Milano, ha commentato il caso Aquarius e la decisione di chiudere i porti italiani ai ...