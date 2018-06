Salvini trova sponde a Berlino

Salvini in Sicilia - se il ministro dell’Interno non trova tempo per parlare di mafia : Ci sono molti modi per dire “la mafia non esiste”. C’è il modo diretto dell’alto prelato palermitano negli anni 60. C’è il modo, più subdolo, che consiste nel considerarla questione di criminalità comune, come voleva la vulgata dei notabili della DC, e non solo, fino agli anni 70. C’è un terzo modo, molto social, che consiste semplicemente nel farla sparire. Nel non parlarne. Ed è il modo più pericoloso. Soprattutto ...

Accordo trovato tra Salvini e Di Maio - sarà governo Conte : (Foto: giorgiameloni.it) Aggiornamento ore 22,38 – trovato l’Accordo tra Salvini e Di Maio: il governo Conte prende forma. Entrambi i leader saranno vice premier, il leghista avrà il ministero dell’Interno, il pentastellato quello del Lavoro. Nessun ministero a Fratelli d’Italia, che si asterrà dalla fiducia. ———- Il premier Carlo Cottarelli ha rimesso il proprio mandato, Giuseppe Conte atteso ...

Savona e Conte - cosa ci trovano Salvini e Di Maio? Sono uomini dell’establishment : A quanto mi è dato di sapere, nell’attuale ricostruzione della lunga vita di relazione del professor Paolo Savona – ad oggi ancora in corsa per una poltrona ministeriale in quota Matteo Salvini – resta tuttora aperto un piccolo buco nero, che va dal 1976 al 1980. Infatti, questo quadriennio corrisponde al periodo in cui il noto personaggio ricoprì la carica di direttore generale della Confindustria; alla corte di Guido Carli, che se ...

Salvini e Di Maio hanno trovato un accordo sul presidente del Consiglio : Prima di annunciarlo però lo proporranno a Mattarella: «un bel nome», «equilibrato» e «che soddisfa noi e loro», dice Salvini The post Salvini e Di Maio hanno trovato un accordo sul presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

'Trovato l'accordo sul premier e i ministri' - Salvini - : Roma, 20 mag. , askanews, 'Questa mattina abbiamo trovato la quadra sul premier e sui ministri'. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Fiumicino, precisando che non sarà ne lui né il capo ...

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - le ultime modifiche al contratto : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - ma serve ancora tempo : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Governo M5s-Lega : "Trovato un accordo tra Salvini e Di Maio" : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Governo M5s-Lega : "Trovato l'accordo tra Salvini e Di Maio" : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

Annunciato l'accordo - ecco la bozza. Ora Salvini e Di Maio devono trovare il premier : Resta aperto il capitolo più importante, quello del nome del Presidente del Consiglio, ma per il resto, assicura Luigi di Maio, è tutto fatto. O quasi. Intanto eccio la bozza che potete scaricare e leggere. Nuova giornata di contatti, intese, accordi e mezzi annunci. Con la Lega che rivendica il ministro dell’Interno e quello dell’agricoltura. In altre parole: immigrati e politica agricola comune: i ...

Annunciato l'accordo - cosa manca a Salvini e Di Maio per trovare il premier : Resta aperto il capitolo più importante, quello del nome del Presidente del Consiglio, ma per il resto, assicura Luigi di Maio, è tutto fatto. O quasi. Nuova giornata di contatti, intese, accordi e mezzi annunci. Con la Lega che rivendica il ministro dell’Interno e quello dell’agricoltura. In altre parole: immigrati e politica agricola comune: i cavalli di battaglia della propaganda del Carroccio. Con i due ...

Governo Salvini-Di Maio - c'è la fumata bianca : trovato il nome del premier : Il nome del premier è stato trovato, c'è la fumata bianca, "ma bisogna aspettare che venga comunicato al presidente Mattarella". Lo ha detto Paolo Becchi, docente di Filosofia del diritto all'...

Salvini e Di Maio trovano la sintesi : premier dal profilo politico : Al termine di una lunghissima giornata i due leader abbandonano il tavolo, si incontrano da soli e trovano la sintesi sul capo del governo di cambiamento tra Lega e Cinquestelle - Svolta nella ...

Salvini e Di Maio trovano la sintesi : premier dal profilo politico. : Al termine di una lunghissima giornata i due leader abbandonano il tavolo, si incontrano da soli e trovano la sintesi sul capo del governo di cambiamento tra Lega e Cinquestelle - Svolta nella ...