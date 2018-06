Salvini | “L’Italia non può essere il campo profughi d’Europa”

fanpage

: La Francia definisce #vomitevole l’operato italiano su #aquarius La Francia del disastro in Libia, la Francia che… - carmeloabbate : La Francia definisce #vomitevole l’operato italiano su #aquarius La Francia del disastro in Libia, la Francia che… - matteosalvinimi : #Salvini: La Francia ospita meno della metà dei richiedenti asilo che ospitiamo noi e spende 10 euro in meno a test… - CarloCalenda : Carlo ho parlato con grande chiarezza stasera alla radio. Salvini ha costruito un vergognoso spot elettorale sulla… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Matteoattacca i media italiani: "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Lo dico da giornalista, in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione a reti quasi unificate che non ha precedenti in Italia"