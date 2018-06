Salvini fascista Parla Yanis Varoufakis | prossimo capolista della sua Diem

huffingtonpost

(Di martedì 12 giugno 2018) Se gli si chiede di descrivere in una parola la strategia di Matteosui migranti,'spara' in un secondo: "". E poi aggiunge: "ha dichiarato guerra alla civiltà. Ha predicato xenofobia in tutta la campagna elettorale, ora passa ai fatti. Dov'è la sorpresa? Il problema sta nel consenso che ha, ma non si può votare per lui e poi scandalizzarsi...".Incontriamo l'ex ministro greco a Roma, in una delle tappe del suo 'perenne' tour europeo con '25', la creatura politica che ha fondato a Berlino nel 2016. "Alternativa europea, prima che l'Europa mangi se stessa", puntualizza il suo braccio destro italiano, Lorenzo Marsili. Appuntamento alle europee 2019,sarà molto probabilmentedi25 in Germania, lì dove tutto iniziò nel 2015: la crisi del debito greco e la guerra con Atene, lui ...