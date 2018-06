Salvini contro i tg Rai | «Sembrano anni ' 20 e ' 30 | disinformazione a reti unificate»

Aquarius - Macron contro Salvini : 'Italia cinica e irresponsabile'. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite. Merkel : senza unità l'Ue esplode : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di ...

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

Aquarius - Macron contro Salvini : 'Italia cinica e irresponsabile'. Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di ...

Socci "contro" Ferrara su Aquarius. Il tweet per difendere Salvini : La formazione guidata dall' enfant prodige della politica francese, proprio durante queste ore, ha parlato di politica 'nauseante' in relazione a quanto messo in campo da Salvini &Co. Sempre la ...

Aquarius - Rossana Casale contro Salvini : «Mettete i suoi figli sulla nave» : Tra i detrattori del neo Ministro dell'Interno anche Rossana Casale, che ha sferrato un ferocissimo attacco nei confronti del leader del Carroccio e della sua politica sfrontata. Sui social la ...

Migranti - Ue contro l Italia. Macron 'Irresponsabile'. I socialisti a Salvini 'Poveretto'. Toninelli 'Mai chiusi i porti' : E aggiunge: 'È inammissibile fare della piccola politica su delle vite umane , ..., Lo trovo immondo'. Anche la ministra della Giustizia spagnola non esclude 'responsabilità penali internazionali' ...

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia - Salvini : 'Grazie a noi in Europa si cambia' : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

Esposto in procura contro Matteo Salvini per la chiusura dei porti all’Aquarius : Gianfranco Mascia dei Verdi ha presentato un Esposto alla procura di Roma contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo ai magistrati di verificare se ""il rifiuto di autorizzare l’attracco dei porti italiani della nave con a bordo oltre 600 immigrati, sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall’Italia con la legge 147 del 1989".Continua a ...

Aquarius - Verdi presentano esposto a pm Roma contro ministro Salvini : Roma, 12 giu. , askanews, - Un esposto contro la decisione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani per la nave Aquarius è stato depositato oggi in procura a Roma da ...