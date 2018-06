Salvini attacca i tg Rai | ' Sembrano anni ' 20 e ' 30 | fanno disinformazione a reti

Quelle foto assieme ai jihadisti dell'imam che attacca Salvini : Aboulkheir Breigheche, l"imam di Trento (nonché portavoce dell"Associazione Imam e Guide Religiose) che ieri aveva attaccato Salvini definendolo "anti-islamico" e accusando l"Austria di discriminazione e xenofobia, è lo stesso che in un post su Facebook aveva accusato Iran, Russia e Usa di aver creato l"Isis: "È ora che tutti sappiamo con certezza che quelli che vengono uccisi in Siria sono la gente comune con le armi più micidiali che l"umanità ...

Aquarius - Macron contro Salvini : 'Italia cinica e irresponsabile'. Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di ...

Aquarius - Macron contro Salvini : «Italia cinica e irresponsabile». Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo,...

Aquarius - Macron contro Salvini : «Italia cinica e irresponsabile». Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo,...

"Repubblica" salva Malta per attaccare Salvini : Che brava la sinistra di Repubblica. Fino a ieri si stracciava le vesti per la coraggiosa giornalista Daphne Caruana Galizia fatta a pezzi da un'autobomba dopo aver indagato per anni sugli sporchi affari che hanno come scenario le coste di Malta. Ora l'hanno allegramente dimenticata. Pur di attaccare Matteo Salvini e la decisione di chiudere i porti descrivono Malta come l'ultimo scoglio dell'umanitarismo.La bugia è tanto pretestuosa quanto ...

L'imam attacca Salvini : "Disumano chiudere le porte a chi fugge dalla guerra" : 'chiudere le frontiere e non far arrivare persone via mare che fuggono dalla guerra è disumano' . L' imam di Trento critica aspramente la linea dura di Matteo Salvini sull'immigrazione, specialmente ...

DIRETTA / Elezioni amministrative 2018 - Martina attacca Salvini : 'Se ne frega delle regole elettorali' | Previsioni voto - affluenza LIVE - ... : Elezioni Comunali 2018: Lega avanti nei sondaggi, arretra il M5S, tiene il PD mentre FI trema 10 giugno 2018 DIRETTA / Governo: Giorgetti premier e Cottarelli Ministro dell'economia? - Al voto a ...

Comunali - Martina attacca Salvini 'Il ministro dell Interno fa spot elettorali' : ROMA - 'E' grave che a seggi aperti per le elezioni Comunali proprio il ministro dell'Interno si lanci nell'ennesimo spot elettorale per il suo partito. In nessun paese moderno ciò sarebbe consentito'.

Martina attacca Salvini : "Se ne frega delle regole" : "Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco. Se poi arriveranno tanti voti per la Lega - dice in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini - sarà un bel segnale politico a chi fa cortei al grido di 'Salvini assassino' bruciando le nostre bandiere e una risposta chiara a tutti gli intellettualoni, giornalistoni, chiacchieroni e rosiconi della ...

Salvini : "Minniti ora mi attacca? Penso solo alla sicurezza" : Matteo Salvini risponde per le rime all'ex ministro degli Interni, Marco Minniti . L'ex ministro del governo Gentiloni ha infatti attaccato il leader del Carroccio definendolo in una intervista 'poco ...

Salvini : "Alcune Ong fanno affari". E attacca Malta : Oggi il Viminale ha autorizzato il primo sbarco di migranti da quando al vertice del Ministero c'è Matteo Salvini. Si tratta della nave Sea Watch, appartenente ad una Ong tedesca che sta trasportando 232 migranti salvati in mare. La Sea Watch sta navigando da oltre 80 ore e domani mattina attraccherà al porto di Reggio Calabria. La Guardia Costiera italiana aveva chiesto a Malta di intervenire, trattandosi del porto più vicino, ma di fronte al ...

Migranti - dopo la Tunisia Salvini attacca Malta : Il neo ministro dell'Interno accusa il governo della Valletta di fare poco o niente per quanto riguarda l'accoglienza dei Migranti..Immediata la replica e la protesta del governo maltese. -

Matteo Salvini attacca le Ong : “regolamento non efficace” : L’attuale regolamento che riguarda le Ong operanti nel Mediterraneo “non consente interventi efficaci”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo

Salvini attacca di nuovo le ong. Fico : lo Stato sia vicino a chi fa solidarietà e a chi soffre : Prime crepe sui migranti fra M5S e Lega. Mentre il leader leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini chiede aiuto alla Nato per difendere l'italia da migranti e terroristi e attacca di nuovo le ...