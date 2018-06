Salvata una mucca bloccata al rifugio Tolazzi

Qual è il compito dell’Aquarius? Come funziona una missione di Salvataggio? Lo racconta un fumetto : Oltre la retorica, c’è “Salvezza” di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, un libro a fumetti edito da Feltrinelli Comics in cui viene raccontato, Come in un lunghissimo reportage, che cos’è l’Aquarius e Qual è il suo compito. I disegni di Bonaccorso, che sono essenziali e poco sporcati dal colore, mostrano gli ambienti della nave e chi la abita. A Rizz...

Salvataggio Pasta Zara in pista due fondi esteri e una offerta italiana : Interesse della holding della famiglia piemontese Ginatta. Il piano industriale di rilancio in arrivo entro ottobre

Roma - si abbassa i pantaloni e molesta una passante - Salvata dal suo cane : Ha abbassato i pantaloni e ha iniziato a farle proposte sessuali. La donna è stata salvata dal suo cane, che ha iniziato ad abbaiare e a digrignare i denti, facendo sì che l'uomo si allontanasse di ...

Salvataggio estremo nel mare in burrasca : “Poteva essere una tragedia” [VIDEO] : La Guardia costiera britannica è stata impegnata in un Salvataggio estremo a Hopeman East Beach, nel nord della Scozia. Due ragazzini di 11 e 14 anni sono rimasti bloccati, aggrappati a uno scoglio, nel mare in burrasca, mentre le onde si infrangevano con violenza su di loro. “Poteva essere una tragedia. Un ragazzo era già stato spinto in mare e fortunatamente è riuscito a risalire sulle rocce. Quindici minuti più tardi lo scoglio è stato ...

Una bambina è stata lasciata da sola in auto sotto il sole : Salvata da due agenti : Una bambina è stata lasciata da sola in auto sotto il sole: salvata da due agenti La piccola di due anni e mezzo era stata affidata dalla madre a un’altra donna, che ha dichiarato di essersi allontanata solo per pochi minuti Continua a leggere L'articolo Una bambina è stata lasciata da sola in auto sotto il sole: salvata da due agenti proviene da NewsGo.

San Giovanni - bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - è in coma farmacologico : Salvata da una vicina : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:46:00 GMT)

[Il punto] Mattarella con Cottarelli offre al M5s una ciambella di Salvataggio per sottrarsi all'abbraccio mortale con Salvini : Ha mostrato più amarezza che rabbia dando una lezione di stile e maturità politica a Di Maio e Di Battista che incredibilmente è tornato alla ribalta rinviando a data futura il suo viaggio di ...

Presley - Salvata da una foto : i riflessi dell’occhio causati da un tumore : Doveva essere una foto per ricordare la vacanza alle Canarie, ma alla fine ha permesso di effettuare una prima "diagnosi" e di poter agire in tempo. Su consiglio della fotografa, i genitori hanno deciso di approfondire la causa del riflesso e di salvare la vita della bambina.Continua a leggere

Cagliari - fiamme in una appartamento del centro : anziana Salvata dai Vigili del fuoco. Il video dell’operazione : Una donna di ottanta anni salvata, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a Cagliari. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono ...

Carrozzeria Bertone : storia di un Salvataggio e di una rinascita : ... con l'obiettivo di un rilancio in vari settori, dall'architettura al design industriale, alla moda, con un team di grande esperienza e realizza progetti di alta qualità in tutto il mondo. Dal ...

Venezia - tentano di stuprare una 14enne : Salvata da un amico : L'hanno afferrata e trascinata in un sottoportico buio. Uno faceva da palo, l'altro ha tentato di stuprarla. E la violenza stava per consumarsi se non fosse stato per l'intervento di un compagno di ...

Palermo - incinta scopre di avere leucemia : Salvata con il suo bimbo grazie a una terapia innovativa : Palermo, incinta scopre di avere leucemia: salvata con il suo bimbo grazie a una terapia innovativa Il trattamento è stato sperimentato per la prima volta nel nostro Paese. Mamma e figlio stanno bene Continua a leggere L'articolo Palermo, incinta scopre di avere leucemia: salvata con il suo bimbo grazie a una terapia innovativa proviene da NewsGo.

In due tentano di violentare una studentessa : 20enne Salvata da un passante : Prima l'hanno immobilizzata e portata via, poi le hanno tolto i vestiti e hanno tentato di violentarla. Si tratta dell'incubo vissuto da una ragazza di 20 anni in via De Amicis, nel pieno...