Salute | triplicati i casi di cefalea nei giovani

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) “Triplicata la frequenza dile passata negli ultimi vent’anni da una media del 40% al 133,2%“: lo spiega in una nota ANIRCEF, l’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee. Lo studio HOW TO TREAT CHILDREN WITH HEADACHE (Come trattare icon) presentato al 9° Congresso Anircef da Roberto San Germani del San Carlo di Milano indica che tale incremento “è riconducibile sia allo stile di vita stressante dei ragazzi, che spesso abusano della rete e dei social con conseguente perdita di ore di sonno fondamentale per tener lontano il mal di testa, sia per il migliorare della diagnosi che consente di individuareche prima sfuggivano e che ora vanno a ingrossare le statistiche. Fondamentale è comunque un’adeguata diagnosi precoce per arrivare rapidamente dal sintomo all’ipotesi diagnostica onde scongiurare il pericolo ...