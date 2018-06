Sala | «Il Milan è un simbolo della città | la Uefa ne tenga conto»

Sala - Uefa non ignori contributo Milan : ANSA , MilanO , 12 GIU 'L'AC Milan è un simbolo di Milano. Isuoi successi internazionali hanno contribuito a rendere famoSala nostra città nel mondo. La Uefa non può ignorare ilcontributo di questa grande società al calcio e la passione deisuoi tifosi. , 3 agosto 2017: Milan CSU Craiova 65milaspettatori!, '. Lo ha scritto sulla sua pagina ...

Sala : 'Milan un simbolo di Milano - Uefa non può ignorarlo. I suoi successi hanno reso la città famosa nel mondo' : I suoi successi internazionali hanno contribuito a rendere famosa la nostra città nel mondo. La Uefa non può ignorare il contributo di questa grande società al calcio e la passione dei suoi tifosi. , ...

Expo - pg Milano ricorre contro il proscioglimento del sindaco Giuseppe Sala : La Procura generale di Milano ha depositato alla Corte d’Appello il ricorso contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, per l’accusa di abuso d’ufficio per l’affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi. Il proscioglimento per Sala, già a processo per falso, era stato deciso dal gup Giovanna Campanile, lo scorso 29 marzo. La Corte d’appello dovrà ...

Amministrative - Sala (sindaco di Milano) : “Lo sconfitto è il M5s. Il governo? Lasciamolo lavorare” : “Penso che lo sconfitto di questo turno è il M5s. Quando si sostituisce un simbolo a un volto, spesso la cosa non funziona”. Questo il commento sui risultati delle Amministrative da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si dice contento per il risultato di Brescia dove è stato riconfermato il sindaco del Pd Emilio Del Bono. Sull’operato iniziale del nuovo governo M5S-Lega, Sala è cauto: “Prima di tutto lasciamoli lavorare, non diamo ...

Pd : torna 'Democratici per Milano' - il 18 giugno Sala e Franceschini : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Dopo il successo dello scorso autunno, tornano gli appuntamenti del lunedì organizzati da 'Associazione Democratici per Milano'. Obiettivo del ciclo di incontri è approfondire le tematiche dell’attualità politica e ad offrire un contributo di idee alla riflessione che s

Milano - Sindaco Sala : dal 2019 stop ai veicoli diesel - : Il provvedimento scatterà a partire dal 21 gennaio del prossimo anno e varrà dal lunedì al venerdì per tutti i diesel 0, 1, 2 e 3. Obiettivo: città diesel free entro il 20125

Stop diesel a Milano - Greenpeace : “Scelta coraggiosa - Sala faccia presto e con determinazione” : Greenpeace apprende con favore quanto dichiarato oggi dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, riguardo la progressiva limitazione alla circolazione dei veicoli diesel sul territorio di Milano. «I provvedimenti annunciati oggi dal sindaco Giuseppe Sala vanno certamente nella giusta direzione specie se, come annunciato, l’orizzonte è una città “diesel free” al 2025», dichiara Andrea Boraschi, responsabile della campagna Trasporti di ...

Milano - stop al diesel dal 2019 : il piano di Sala : Gli automobilisti milanesi dovranno segnare sul calendario la data del 21 gennaio 2019: da quel giorno a Milano non si potrà più circolare con diesel fino a Euro 3 incluso, dal lunedì al...

Milano - il sindaco Sala riconosce nove figli delle “famiglie arcobaleno” : Milano, il sindaco Sala riconosce nove figli delle “famiglie arcobaleno” Milano, il sindaco Sala riconosce nove figli delle “famiglie arcobaleno” Continua a leggere L'articolo Milano, il sindaco Sala riconosce nove figli delle “famiglie arcobaleno” proviene da NewsGo.

Milano - scarcerate 2 ladre su 3 dopo furto casa del sindaco Sala/ Una è minorenne - l’altra mamma di neonata : Milano, scarcerate due ladre su tre dopo il furto in casa del sindaco Beppe Sala e svariati altri appartamenti: ultime notizie, una è minorenne e l'altra è mamma di una neonata(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:31:00 GMT)