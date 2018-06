Ryanair cancella il volo e fa saltare la vacanza | coppia salentina risarcita di duemila

Ryanair cancella volo e per due passeggeri salta la vacanza in Portogallo : deve risarcirli con 2.000 euro : Il giudice di pace di Lecce impone alla compagnia di rimborsare una coppia per la cancellazione del volo, per i gravi disagi e per i biglietti su altre tratte...

Volo Ryanair cancellato - addio matrimonio : Prima un ritardo di 10 minuti, poi la cancellazione completa del Volo non consente loro di andare al matrimonio dell'amico. Marco Sampino e sua moglie, per colpa dei disservizi di Ryanair, si sono persi la cerimonia e la festa di nozze di una coppia che si sarebbe sposata due giorni dopo vicino a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro."Ancora oggi non sappiamo i motivi che hanno portato la compagnia ad annullare il Volo. Una signora - spiega ...

Volo Ryanair in ritardo di 10 minuti - poi però viene cancellato : addio matrimonio : TREVISO - Ormai erano arrivati davanti al gate. Pronti per salire a bordo dell'aereo. Già pregustavano la festa per il matrimonio del loro amico che si sarebbe sposato due giorni dopo vicino a Lamezia ...

Ryanair : multa Antitrust da 1 - 85 milioni per voli cancellati lo scorso autunno : Ryanair dovrà pagare una sanzione da 1,85 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Così ha deciso l'Antitrust dopo aver chiuso l'indagine avviata lo scorso settembre, quando la compagnia ...

Ryanair - Antitrust riduce multa a 1 - 85 mln per cancellazione voli : Teleborsa, - L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair nel settembre 2017 accertando, quale ...

Ryanair - multa Antitrust di 1 - 85 milioni per la cancellazione di oltre 2mila voli : Più di duemila voli cancellati e 400mila passeggeri lasciati a terra. Così la compagnia low-cost Ryanair aveva deciso di risolvere nel settembre del 2017 i suoi problemi organizzativi (una combinazione di ritardi, scioperi dei controllori di volo, ferie dei piloti e dell’equipaggio di cabina). Una “pratica commerciale scorretta” che ora la compagnia irlandese pagherà caro: l’Antitrust ha disposto una sanzione di 1,85 ...

Ryanair - maxi multa per cancellazioni di massa : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – multa di 1,8 milioni di euro per le cancellazioni dei voli Ryanair, tra settembre e ottobre del 2017. L’Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio, avviato nei confronti del vettore aereo irlandese, per le ”numerose cancellazioni di voli, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia, non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo ...

Ryanair - volo cancellato : i passeggeri costretti a 24 ore di autobus : Il decollo da Bergamo era previsto per le 19,25 del 27 maggio e l'arrivo a Catania per le 21,20. Un paio d'ore di volo per una tratta di più di 1.300 chilometri seduti comodi nelle poltroncine di un ...

Aeroporti/ Martedì nero per sciopero Enav. Voli cancellati Alitalia - Ryanair - Easyjet e altri : Martedì nero per lo sciopero Enav negli Aeroporti. Più di 700 i Voli cancellati. Alitalia, Ryanair ed Easyjet garantiscono il rimborso del biglietto o il cambio prenotazione(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:44:00 GMT)