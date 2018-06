Ruba un' auto | ma viene arrestato in quattro minuti

Roma : “Ho una bomba” e Ruba l’auto ad una ragazza - arrestato : Roma – “Ho una bomba”. Un cittadino statunitense ha così minacciato una ragazza.Che, alla vista dell’uomo fermo al centro della carreggiata non ha avuto altra scelta se non quella di fermarsi e lasciare al rapinatore l’auto, il portafogli e il cellulare. A soccorrerla e a chiamare il Commissariato di Albano sono stati i vigili urbani di Castel Gandolfo. L’auto del fuggitivo veniva intercettata poco dopo da una ...

Recuperata a Fasano auto Rubata : Fasano - Non passa giorno che i Carabinieri della compagnia di Fasano non rinvengano sul territorio fasanese auto e mezzi rubati. Ultimo in ordine di tempo il rinvenimento nel centro abitato di Fasano ...

Roma - nella carrozzeria la centrale di riciclaggio di auto e furgoni Rubati : cinque arresti : Una centrale per il riciclaggio di auto rubate è stata scoperta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato 5 persone. Una carrozzeria veniva utilizzata come base logistica del ...

Fermato su auto Rubata - nomade prende a calci e testate i carabinieri : Stava per mettersi al volante della 'propria' auto, in verità rubata. Fermato, ha sferrato calci e pugni ai carabinieri. Un 25enne, nomade, è stato arrestato ieri sera dai militari della stazione Roma ...

Monza - a processo per un'auto Rubata parcheggiata nel box di casa : «L'ha lasciata uno sconosciuto» : Un 71enne di Monza è finito a processo per ricettazione per un'auto parcheggiata nel suo box: era il 2015 e l'aveva portata uno sconosciuto dicendo che sarebbe passato a riprenderla.. In Tribunale ha ...

Corridonia - vanno a manifestare contro il fascismo e Rubano in autogrill : denunciati : ...un gruppo di manifestanti che il 10 febbraio scorso sono partiti in pullman da Napoli per partecipare a una manifestazione antifascista organizzata a Macerata dopo i tristemente noti fatti di cronaca ...

Evase Rubando un'auto alla Casa Pia - sottoposto a doppio processo : uno per la fuga l'altro per il furto : Era in regime di semilibertà quando ha rubato un'auto di un'assistente della Casa Pia e si è dato alla fuga. Fu ritrovato dai carabinieri di Pistoia 3 giorni dopo e riportato in carcere. Il ...

Piacenza - Ruba l'auto al padre scappa dai carabinieri e si schianta : denunciato : Una bravata finita male per un 14enne che, dopo aver rubato l'auto al padre, ha imboccato a tutta velocità la strada provinciale tra Borgonovo e Piacenza, ha ingaggiato un inseguimento con una ...

Ladri d'auto - Rubata una 500 nel cortile di casa : CORTE DE' CORTESI - Ladri con la 'passione' per le automobili: rubata una '500 Abarth 595' nuova ad un 80enne del paese a cui vent'anni fa, in simili circostanze, era stata sottratta una Bmw. La ...

Falsi sinistri e riciclaggio auto Rubate : 68 denunce in Basilicata e Campania : In un'indagine della Procura di Potenza, condotta dalla Polizia Stradale e dalla Guardia di Finanza, sono state denunciate 68 persone per una truffa alle compagnie assicurative, che avveniva tramite ...

Profumi Rubati e un'auto con documenti irregolari : tre rumeni nei guai : Insospettiti dai documenti esibiti dai tre occupanti rumeni di un'auto con targa bulgara, gli agenti della Polizia Stradale portano alla luce un caso di furto. La vicenda risale a qualche giorno fa. ...

Palermo : Rubano auto all'Addaura - arrestati un uomo e una donna : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Un uomo e una donna, Francesco Caponetto, 25 anni, e Maria Montalbano, 30 anni, sono stati arrestati per il furto di una Fiat 500 nella zona di l'Addaura, a Palermo. A segnalare il furto alla polizia è stato il sistema satellitare dell'auto. I due sono stati fermati da

Milano : demoliscono auto Rubate - sette arresti : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - In sette avevano dato vita a un gruppo specializzato nello smontaggio di auto rubate, che venivano smembrate in tempi rapidissimi. E per questo sono stati arrestati dalla polizia.Si tratta di tre italiani di 41, 36 e 33 anni, due egiziani di 32 e 33 anni, un marocchino