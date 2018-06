Rosy Abate 2 | L’Isola di Pietro e altre fiction per Canale 5 | anticipazioni

Tutto pronto per Rosy Abate 2 : salto temporale e un Leonardino adolescente nei nuovi episodi? : Tutto è pronto per Rosy Abate 2. Dopo l'impegno ad Amici 17, Giulia Michelini tornerà a vestire i panni della famosa mafiosa di Squadra Antimafia al quale è stato registrato questo spin-off campione di ascolti nello scorso autunno di Canale 5. Alla regia dei nuovi episodi ci sarà ancora Beniamino Catena mentre la protagonista sarà come sempre Giulia Michelini ma è silenzio su chi si affiancherà a lei in questa nuova avventura. Secondo le ...

Dalla nuova «Dottoressa Giò» a «Rosy Abate» : le fiction Mediaset che vedremo : È il momento di passare al contrattacco, di dare del filo da torcere alla corazzata di Rai fiction e di intercettare soprattutto il pubblico giovane. Parola del direttore della fiction Mediaset Daniele Cesarano che, per quest’estate, annuncia l’apertura di sette nuovi set, sette nuovi prodotti che possano risollevare gli ascolti e la curiosità di telespettatori, sempre più divisi fra piattaforme come Netflix e Amazon Prime ...

Rosy Abate - la seconda stagione anticipazioni. Giulia Michelini : ‘Stiamo lavorando per voi’ : Il copione con scritto” Rosy Abate, stagione II” c’è, la seconda serie della fortunata fiction campione di ascolti non solo si fa ma con l’estate è stato aperto anche il set dove girare. A confermarlo in prima battuta ufficialmente è la protagonista, l’attrice Giulia Michielini (qui CHI E’), che gli ammiratori possono anche seguire il sabato sera su Canale 5 nelle vesti di commissaria esterna di Amici di Maria ...

La calda estate della fiction Mediaset : da Rosy Abate alla Dottoressa Giò - sette i set attivi : L’estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

Rosy Abate 2 – La Serie : Calcaterra ci sarà? : Calcaterra è morto? Oppure il personaggio di Squadra Antimafia farà la sua comparsa nella seconda attesissima stagione di Rosy Abate 2 – La Serie? C’è grande attesa per la seconda stagione di Rosy Abate – La Serie, la fiction di Canale 5 interpreta dalla bravissima Giulia Michelini. Tra le varie indiscrezioni si parla di un possibile ritorno di Domenico Calcaterra, il vice questore aggiunto di Polizia interpretato da Marco ...

Anticipazioni Rosy Abate - La Serie 2 : ecco quando potrebbe andare in onda Video : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulle grandi fiction Mediaset. La scorsa stagione televisiva su Canale 5 è andato in onda Rosy Abate - La Serie [Video], lo sceneggiato prodotto da Taodue e interpretato dall'attrice romana #Giulia Michelini. Visto il grande successo di pubblico, una media del 20% di share e circa 5 milioni di spettatori, la casa di produzione e i vertici dell'azienda del Biscione hanno deciso di realizzare la ...

Rosy Abate 2 - confermata ufficialmente la seconda stagione : Attraverso i social, Giulia Michelin rende noti ai fan di Rosy Abate che la seconda stagione è stata ufficialmente confermata e che tornerà quindi presto su Canale 5.

Rosy Abate 2 : Giulia Michelini «sta lavorando per voi» : Rosy Abate - La Serie Rosy Abate è viva e lotta insieme a voi: l’anti eroina di Taodue, sia donna di mafia implacabile che madre amorevole e dal cuore grande, si sta preparando a tornare sugli schermi di Canale 5 con la seconda stagione della serie a lei dedicata. A darne notizia la sua interprete, Giulia Michelini che, attraverso un video pubblicato sui social, ha mostrato ai telespettatori un copione. Rosy Abate 2: Giulia Michelini ...

Rosy Abate La Serie 2 - quante puntate sono e quando inizia? : quando inizia Rosy Abate La Serie 2? E quante puntate saranno? Ancora presto per la messa in onda della seconda stagione, ma nonostante questo abbiamo già le prime informazioni e le prime anticipazioni sulla fiction da darvi. Con la speranza che Mediaset non ci faccia attendere troppo per l'inizio della seconda stagione, come è successo per la prima: ricorderete bene per quanto tempo abbiamo parlato dell'arrivo della Serie interamente dedicata ...

