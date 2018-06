Rosa dei venti | significato e simbologia

Palermo-Venezia 1-0 - i Rosanero volano in finale dei playoff di Serie B [FOTO] : 1/16 Foto LaPesse/Davide Anastasi ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Saranno Piazza dei Signori e la Basilica Palladiana a fare da suggestivo teatro alla chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, alle 20.30, per una serata di incontro e festa che vedrà salire sul palco assieme a Otello Dalla Rosa i rappresentanti delle 5 liste della coalizione che ne sostengono la candidatura: ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) – ‘La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini ‘ sottolinea Dalla Rosa – Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associazioni e comitati parlando di sociale, anziani, mobilità, lavoro, giovani, futuro, sicurezza, ambiente. Abbiamo parlato della ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all’iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention ‘Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. All’evento prenderanno parte: Renato Brunetta, economista e deputato di Forza Italia; Francesco ...

Mercato MotoGp - sta per iniziare il valzer dei piloti : PedRosa lascia la Honda : Inizia a muoversi il motoMercato: un addio che era nell'aria. Dani Pedrosa lascia la Honda dopo 18 anni. Il team giapponese ha annunciato in un comunicato che il rapporto con il pilota spagnolo si...

Boxe – Venerdì Emanuele Della Rosa sfiderà Andrew Francillette per il titolo internazionale dei pesi medi WBA : La sfida tra Emanuele Della Rosa e Andrew Francillette avrà luogo Venerdì prossimo in Francia. In palio, il titolo internazionale dei pesi medi WBA Grande opportunità per Emanuele Della Rosa: Venerdì 8 giugno a Pont-Audemer, in Francia, sfiderà Andrew Francillette per il vacante titolo internazionale dei pesi medi Della World Boxing Association sulla distanza delle 12 riprese. A 38 anni, potrebbe essere l’ultimo treno per il pugile romano che ...

Lamezia : il 9 giugno presentazione di "Badolato-Dublino - la Rosa dei venti" e "'Ndrangheta srl " una società dai reati legalizzati" : ... presidente del Centro Studi Lazzati, si soffermerà sull'impegno di una vita portato avanti per il contrasto della criminalità organizzata, che, nel suo connubio con la politica, tenta di perseguire ...

Il Premio Montalcini va a Veronica De Rosa - studiosa dei meccanismi della sclerosi multipla : È Veronica De Rosa, ricercatrice che ha approfondito i meccanismi immunologici alla base dello sviluppo della sclerosi multipla, ad aver ricevuto il Premio Rita Levi Montalcini 2018 assegnato oggi dall'Associazione Italiana sclerosi multipla (Asim) e dalla Fondazione (Fism). Il suo studio, pubblicato nel 2015 su Nature Immunology dimostra che, alla base della malattia, vi è un malfunzionamento del sistema immunitario. "Comprendere ...