Roma | una squadra di ragazzi fatti col pennello

Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda - trovati nei bagni appunti che indicavano la presenza di una bomba : Paura sul Volo 971 di United da Roma a Chicago. Per “potenziali motivi di sicurezza” il Boeing 767 con a bordo 207 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio è stato fatto atterrare all’aeroporto di Shannon, in Irlanda. A far scattare l’allarme, secondo indiscrezioni, sono stati alcuni appunti rinvenuti in un bagno del veliVolo: in uno si faceva riferi...

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 - DIRETTA : VINCE LEGA - PERDE M5S/ Roma : grillini flop - niente ballottaggi : RISULTATI ELEZIONI Amministrative COMUNALI 2018: DIRETTA ballottaggi e ultime notizie. LEGA trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:22:00 GMT)

Roma - Alisson ha fretta : “il mio futuro deciso entro una settimana” : Alisson non vuole che il ‘caso’ attorno al suo futuro si protragga a lungo, la decisione della Roma deve arrivare prima dell’inizio del Mondiale russo “Credo che si risolva tutto prima della Coppa del Mondo, è quello che voglio”. Il portiere della Roma, Alisson, si esprime così sul suo futuro. Il 25enne portiere brasiliano interessa a diversi top club europei, tra questi Real Madrid e Liverpool. “Ho lasciato ...

Roma : “Ho una bomba” e ruba l’auto ad una ragazza - arrestato : Roma – “Ho una bomba”. Un cittadino statunitense ha così minacciato una ragazza.Che, alla vista dell’uomo fermo al centro della carreggiata non ha avuto altra scelta se non quella di fermarsi e lasciare al rapinatore l’auto, il portafogli e il cellulare. A soccorrerla e a chiamare il Commissariato di Albano sono stati i vigili urbani di Castel Gandolfo. L’auto del fuggitivo veniva intercettata poco dopo da una ...

Comunali : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata anche a Roma. Brescia al centrosinistra : Il centrodestra a trazione leghista continua ad avere il vento in poppa (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tiene rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (con l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia e gli ottimi risultati nelle due circoscrizioni di Roma al voto) mentre i 5 Stelle soffrono un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega ...

Risultati municipi Roma " Elezioni Comunali 2018 - Sky TG24 - : Nei municipi III e VIII ha votato meno del 30% degli elettori. Movimento 5 stelle fouri da ballottaggio nel Nomentano, dove la partita sarà fra i candidati Caudo , csx, e Bova , cdx, . Alla Garbatella ...

Mobilità scuola : i tribunali di Roma e di Lagonegro sconfessano la buona scuola : La Mobilità sulla scuola ancora sugli scudi. Due pronunce bocciano l’algoritmo imponendo di rivedere i criteri della Mobilità dei docenti. Di seguito il comunicato stampa dello studio legale BFI. Con due sentenze i tribunali di Roma e Lagonegro depositate in data 08.06.2018, hanno accolto i ricorsi presentati dallo Studio Legale BFI in favore di due […] L'articolo Mobilità scuola: i tribunali di Roma e di Lagonegro sconfessano la ...

Romanzo della figlia di Gabriele D'Annunzio / L'opera inedita ''Una donna'' donata al Vittoriale : Romanzo della figlia di Gabriele D'Annunzio, L'opera inedita ''Una donna'' è stata donata alla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di cui è presidente Giordano Bruno Guerri.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 23:22:00 GMT)

"Gay Pride a Roma : "Una società fondata sul rispetto e le differenze è più forte" : "Bellissimo e grandissimo Gay Pride. Una società fondata sul valore delle differenze e sul rispetto è una società più forte e sicura. Una società dell'odio e delle paure è inevitabilmente una società insicura e pericolosa per tutti. Grazie agli organizzatori per aver fatto oggi più bella Roma". Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. ...

Roma - si abbassa i pantaloni e molesta una passante - salvata dal suo cane : Ha abbassato i pantaloni e ha iniziato a farle proposte sessuali. La donna è stata salvata dal suo cane, che ha iniziato ad abbaiare e a digrignare i denti, facendo sì che l'uomo si allontanasse di ...

Roma - sorelline morte in rogo : 20 anni a una donna : Fu una morte orrenda. Le tre sorelline rom di 4, 8 e 20 anni persero la vita il 10 maggio 2017 nell'incendio del loro camper, parcheggiato nel centro commerciale 'Primavera' a Centocelle. Il gup di ...

C’ERA UNA VOLTA Roma… Il ponte degli Angeli : Dieci Angeli di marmo rappresentano la Passione di Cristo nella via Dolorosa come quella di Gerusalemme, mostrandosi in tutta la loro bellezza su ponte Sant’Angelo, il ponte che collega la sponda sinistra del Tevere a Castel Sant’Angelo. ponte Sant’Angelo è considerato il più bello ed elegante del mondo sia per la nobiltà dei materiali con il quale è stato costruito, sia per il legame che ha creato tra la città Eterna e la Basilica di San ...