Roma | Si getta nel Tevere | salvato da Vigili del Fuoco

CECCHINA - MADRE UCCIDE FIGLIA E SI GETTA DAL PALAZZO/ Ultime notizie Roma - l'abitazione data alle fiamme : Roma, MADRE e FIGLIA morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:29:00 GMT)

Tragedia alle porte di Roma : 2 gemelli si gettano dal viadotto - madre era morta pochi giorni fa : di Marco De Risi Due persone, gemelli di 55 anni, residenti a Gallicano nel Lazio, si sono gettate poco fa dal cavalcavia sulla A24 all'altezza del km 12.700 uscita dopo Tivoli tra i 50/60 anni. Sul ...

Si gettano da cavalcavia Roma-L’Aquila - 2 morti : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – Due uomini, tra i 50 e i 60 anni, sono morti dopo essersi gettati intorno alle 14.40 da un cavalcavia sull’autostrada Roma-L’Aquila, subito dopo l’uscita di Tivoli, all’altezza del km 12.700. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma e la polizia stradale. L'articolo Si gettano da cavalcavia Roma-L’Aquila, 2 morti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Roma - valigetta sospetta in stazione metro A : Verifiche in corso alla fermata Repubblica della metro A di Roma per una valigetta lasciata vicino ai distributori automatici della stazione. Sul posto sta intervenendo la polizia con gli artificieri ...

Batistuta-Roma : il Tribunale rigetta la richiesta di risarcimento. Appello nel 2020 : Gabriel Batistuta ancora contro la Roma. Intesa come società in generale, non come attuale proprietà, che eredita una causa della precedente gestione, non ancora terminata dopo 12 anni, tanto che il ...

Roma - tenta sgozzare moglie poi si uccide gettandosi da terzo piano : Roma, 29 apr. , askanews, tenta di uccidere la moglie, sgozzandola, poi si uccide gettandosi dal terzo piano del loro appartamento. L'uomo è morto, la donna è in gravi condizioni. La tragedia si è ...

