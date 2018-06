romadailynews

: Roma, zona Eur, rubano la carrozzella motorizzata ad una donna affetta da sclerosi multipla. Per Flaminia la vita è… - RaiNews : Roma, zona Eur, rubano la carrozzella motorizzata ad una donna affetta da sclerosi multipla. Per Flaminia la vita è… - romadailynews : Roma: Rubano borsa a titolare negozio, arrestati: Roma – Due cittadini peruviani, di 22 e… - RichbonesE : Ricomprare a debito dei cittadini. (Subito) (Telecamere) E Se li rubano ancora ricomprare subito (a debito) #ROMA -

(Di martedì 12 giugno 2018)– Due cittadini peruviani, di 22 e 55 anni, sono statidai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro. Entrambi sono senza fissa dimora e con precedenti. L’accusa è di furto continuato aggravato in concorso. I Carabinieri sono intervenuti in un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio. I ladri avevano appena derubato ladi un. Sfilandole lain un momento di distrazione mentre era intenta a servire alcuni clienti. I due complici sono stati trovati in possesso anche di altra refurtiva. Si tratta di 6 capi di abbigliamento asportati poco prima da unvicino. I Carabinieri hanno recuperato quanto rubato, riconsegnandolo ai proprietari. E hanno portato gliin caserma, dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. E’ quanto si apprende da un comunicato del Comando ...