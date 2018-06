Roma | motociclista muore in scontro con auto

Roma - scontro tra moto e auto : muore motociclista di 28 anni : Un centauro di 28 anni è morto nella notte a causa di un incidente stradale dopo essersi scontrato con un automobile. È accaduto in via Casale San Pio V, quando il motociclista in sella ad una Suzuki ...

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contRomano - morto un motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

INCIDENTE STRADALE A Roma/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Roma : motociclista travolto e ricoverato in codice rosso : Roma: moto travolta da una Punto Roma – Intorno alle 11 è avvenuto un’incidente stradale in via della Consolata. All’altezza di via di Bravetta, un motociclista di 27 anni è stato travolto e, per questo motivo, ricoverato in codice rosso al San Camillo. Il motociclista, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un uomo di 79 anni. A bordo dell’auto, sul lato passeggero, anche la ...

Roma : buche assassine uccidono giovane motociclista : L'incidente è avvenuto a Roma , dove la bella 25enne è deceduta ieri mattina intorno alle 10,30. Si trovava sulla sua Moto e stava percorrendo la via Ostiense, su un tratto di strada che va dalla ...