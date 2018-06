Roma | mille persone contro la chiusura dei porti C’è anche l’attore Marcello Fonte

“Il metodo Catalanotti” : da oggi in libreria il nuovo Romanzo di Andrea Camilleri con Montalbano : Arriva da oggi in tutte le librerie il nuovo romanzo di Andrea Camilleri con protagonista il commissario Salvo Montalbano. Si intitola "Il metodo Catalanotti ed è l'ultima fatica per l'editore Sellerio del grande vecchio della letteratura italiana.Continua a leggere

Torna il Roma Web Fest - protagonisti i millennials : Torna il primo e più importante Festival, dedicato all'audiovisivo webnativo e al mondo dell'innovazione, che promuove i millennials. Anche quest'anno ci aspettano 3 giorni dedicati all'industria dell'...

Mille Miglia – Alvaro Soler sbarca a Roma per la competizione automobilistica [GALLERY] : Durante la seconda tappa della Mille Miglia spunta anche Alvaro Soler. Il cantante spagnolo ha presenziato alla frazione che da Cervia è arrivata a Roma. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo Mille Miglia – Alvaro Soler sbarca a Roma per la competizione automobilistica [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Mille Miglia : ieri la carovana ha disceso lo Stivale da Milano Marittima a Roma : Prosegue il viaggio della carovana della Mille Miglia: la corsa ha disceso lo Stivale da Milano Marittima a Roma La sosta a Milano Marittima è breve: sono le prime luci dell’alba quando la carovana si rimette in moto. La pioggia, che specie a Ferrara ha messo a dura prova gli equipaggi, ha lasciato spazio a un sole velato, salutato con piacere da piloti e navigatori. Alfa Romeo Mille Miglia La seconda tappa è lunga e impegnativa, e conduce ...

Roma - le vostre immagini : mille occhi sulla città : La nostra città, le vostre foto. La magia e l'abbandono, la 'grande bellezza' e il grande degrado, i cassonetti stracolmi, gli innamorati. Nelle istantanee dei nostri lettori, che ci hanno mandato una ...

Champions : mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma : Champions: mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma Massima attenzione all’ordine pubblico Continua a leggere

“Un messaggio sul cadavere”. Giallo a Roma : il ritrovamento del corpo di un 23enne senza vita - poi la scoperta di una scritta choc col rossetto che solleva mille interrogativi. Succede in uno dei quartieri più in della capitale : Un Giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che ...

Champions - countdown-semifinale : mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma LA GIORNATA LIVE : Cresce l'attesa per la partita che può valere la finalissima. Per ora situazione tranquilla in città

Roma-Liverpool - tifosi inglesi a Fiumicino. Mille in arrivo : Stasera all'Olimpico l'atteso ritorno di semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool, con l'allerta sicurezza dopo gli scontri dell'andata. Con un primo volo charter atterrato alle 9.50 sono ...

Milano - in mille per ricordare Ramelli e Pedenovi : saluto Romano davanti alla lapide : Poco più di un migliaio di persone si sono riunite in viale Argonne, a Milano, per commemorare Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, i due militanti di destra uccisi rispettivamente nel 1975 e nel 1976 ...

Terremoto : dona mille piantine di erbe aRomatiche a Norcia : dona mille piantine di erbe aromatiche ai cittadini di Norcia. Il singolare gesto di solidarietà arriva da Forlì e ne è protagonista Mariangela Barbetta, una signora che, assieme a un’amica, si è presentata nella città di San Benedetto – in via della Circonvallazione ovest – ed ha distribuito i vasetti con l’aiuto della Pro loco e dei ragazzi del Servizio civile. L’idea di regalare piante aromatiche, spiega ...

Roma-Liverpool - sale l'attesa. Mille agenti nella Capitale - : Dopo gli scontri prima della gara d'andata , la Questura ha parlato di un "match importante" ma non ci sono "preoccupazioni specifiche". All'Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League ...

Roma - in arrivo da Liverpool mille ultrà dei Reds : zone rosse e massima allerta : «Ciò che è accaduto a Liverpool è inaccettabile e quanto di più distante dai valori dello sport. Roma condanna ogni forma di violenza. Prendiamo le distanze da questi vergognosi episodi», ha spiegato ...