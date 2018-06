Roma | M5s in calo di consensi | Raggi scarica la responsabile del Verde

Roma - M5s ko nel voto dei municipi : i consiglieri vogliono la testa delle assessore Montanari - Gatta e Meleo : Decoro, lavori pubblici e trasporti. Ovvero: Pinuccia Montanari, Margherita Gatta e Linda Meleo. Tre competenze, tre nomi sul banco degli imputati. Virginia Raggi non ha preso bene le nette sconfitte nei municipi. Specialmente quella occorsa a Montesacro, dove la sindaca ci aveva messo personalmente la faccia, sostenendo la già sfiduciata Roberta Capoccioni. Non che ci si aspettasse di vincere, ma l’obiettivo di arrivare al ballottaggio in ...

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 - DIRETTA : VINCE LEGA - PERDE M5S/ Roma : grillini flop - niente ballottaggi : RISULTATI ELEZIONI Amministrative COMUNALI 2018: DIRETTA ballottaggi e ultime notizie. LEGA trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:22:00 GMT)

M5S ko - persi i due Municipi Romani e flop nel Lazio : III Municipio Roma Centrosinistra avanti Caudo al ballottaggio Quattro mesi senza un governo politico. E così uno dei Municipi più grandi della Capitale, il III , Roma Montesacro, è tornato al voto. ...

A Roma l'effetto Raggi non fa più bene al M5s : Il vento sta cambiando, ma questa volta non gonfia le vele del Movimento come aveva fatto due anni fa spingendo Virginia Raggi fino in cima al Campidoglio. Quella che soffia dalla Garbatella e Montesacro è aria di tempesta che addensa nubi nere sul capo della sindaca e sancisce la fine della luna di

M5S out nei due municipi Romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca resta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Caudo e il candidato di centrodestra Francesco Maria Bova, e si piazza al terzo posto nel municipio VIII dove Amedeo Ciaccheri, candidato con una coalizione ...

Comunali : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata anche a Roma. Brescia al centrosinistra : Il centrodestra a trazione leghista continua ad avere il vento in poppa (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tiene rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (con l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia e gli ottimi risultati nelle due circoscrizioni di Roma al voto) mentre i 5 Stelle soffrono un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega ...

Amministrative - il M5s è fuori dai ballottaggi nei due Municipi di Roma. Vince il “modello civico” di Zingaretti : Prima cocente sconfitta per il Movimento 5 Stelle a Roma nell’era di Virginia Raggi. È andata peggio di ogni più cauta previsione per i pentastellati la tornata elettorale nei Municipi III e VIII. Arrivano terzi – con distacco – in entrambi i parlamentini, dove è andato a votare 1 elettore su 4 aventi diritto. E ora salgono a 4 su 15 i territori sicuramente non più amministrati da giunte vicine alla sindaca, con serie possibilità che queste ...

Roma - voto nei Municipi : centrosinistra batte M5s : Il vero protagonista è il calo dell'affluenza. Prevale il disincanto tra i cittadini: solo un Romano su quattro ha votato. Pentastellati in affanno, risale il centrosinistra guidato da Amedeo Ciaccheri

Roma - M5S fuori dai ballottaggi : nei Municipi arriva l'effetto Raggi : Nel cuore della notte, quando il M5S scopre di essere fuori da entrambi i ballottaggi dei Municipi di Montesacro (III) e Garbatella (VIII) le chat dei consiglieri grillini esplodono: «Gli...

Roma - elezioni nei Municipi VIII e III : centrosinistra batte M5s - affluenza ai minimi : Da Garbatella Ciaccheri , che riconquista il quartiere storicamente a sinistra , lancia la sfida politica al Campidoglio, fatta di una presenza forte e visibile sul territorio non soltanto come ...

Elezioni a Roma - batosta per Raggi nei Municipi : centrosinistra batte M5s : Per Virginia Raggi trattasi di batosta: nei Municipi di Roma al voto nella giornata di domenica il centrosinistra batte nettamente il M5s. centrosinistra vincente al I turno in VIII Municipio e davanti...

Roma - M5S fuori dai due municipi al voto : 8.36 Alle comunali di Roma, nei due municipi in cui si è votato, si è registrata una sostanziale sconfitta per il M5S. All'VIII municipio,il giovane leader del centro sociale La Strada,Amedeo Ciaccheri,centrosinistra,strappa al 1° turno la presidenza a M5S,con il 54,05% Al III municipio, ballottaggio tra Giovanni Caudo, ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino, centrosinistra, che ha ottenuto il 42,06%, e Francesco Maria Bova del ...