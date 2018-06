Roma | Kluivert visite mediche concluse | nelle prossime ore la firma

Kluivert alla Roma / Terminate le visite mediche a Villa Stuart : la firma piò slittare a domani : Kluivert alla Roma, Calciomercato news: affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:50:00 GMT)

Alla Roma arriva il baby talento Justin Kluivert : Un nome di lusso per la Roma. Nella Capitale è arrivato il baby talento Justin Kluivert. E’ il figlio dell’ex bomber

Roma - visite mediche in corso per Justin Kluivert : poi l’ufficialità del colpo : Justin Kluivert è un nuovo calciatore della Roma, dopo le visite mediche di rito arriverà l’ufficialità dell’acquisto giallorosso visite mediche in corso per Justin Kluivert a Villa Stuart. Arrivato ieri sera da Amsterdam, l’ormai ex attaccante dell’Ajax si sta sottoponendo ai test medici di rito prima di firmare il nuovo contratto con la Roma. Una ventina di tifosi lo hanno atteso all’esterno della clinica Romana, ...

Calciomercato Roma - tutti i dettagli dell’operazione Kluivert : spunta una percentuale a favore di… Raiola : Nell’affare Kluivert, la Roma si è impegnata a versare il 20% della futura rivendita a Mino Raiola e il 9% all’Ajax L’affare Kluivert per la Roma è ormai praticamente definito, l’attaccante olandese svolgerà le visite mediche oggi a Villa Stuart e poi firmerà il suo nuovo contratto quinquennale. Un’operazione importante per il club giallorosso, che si assicura una dei talenti più promettenti del panorama europeo, ...

Kluivert : "Roma - non vedevo l'ora". E spunta un 20% per Mino Raiola : Il primo giorno di Justin Kluivert alla Roma comincia oggi: visite mediche alla clinica Villa Stuart in mattinata, poi le firme sul suo nuovo contratto quinquennale. "Sono felice di essere alla Roma - ...

Kluivert sì - ora è fatta : 'Roma - eccomi. Non vedevo l'ora di arrivare' : ... ieri Justin, proveniente da Ibiza, è sbarcato a Roma poco dopo le 23, accolto da circa trecento tifosi romanisti, scrive Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport '. Quello della società ...

Roma - è Kluivert il quarto acquisto dell'estate : Monchi cala il poker. Dopo Coric, Marcano e Cristante, nella capitale è sbarcato anche Kluivert Jr. Il tira e molla con l'Ajax s'è concluso felicemente: l'esterno olandese è un nuovo calciatore della ...