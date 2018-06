Roma | Kluivert sbarca a Fiumicino | ecco il retroscena legato a Totti

Mercato Roma - con Kluivert tutto fatto : l'olandese atteso a ore nella Capitale : I giallorossi calano il poker: dopo Cristante, Coric e Marcano, arriva pure Kluivert per circa 20 milioni. Il prossimo obiettivo risponde al nome di Berardi, mentre Nainggolan pare sempre più vicino ...

Roma-Kluivert - affare fatto! Monchi scatenato. Alle 23 arrivato a Fiumicino : La Roma si candida seriamente a diventare la regina del mercato. In giornata, il d.s. giallorosso Monchi ha piazzato il quarto colpo di queste prime settimane di trattative: è stato definito anche nei ...

Kluivert alla Roma / Affare fatto : foto - alle 23.00 è atterrato a Fiumicino. Domani visite mediche e firma : Kluivert alla Roma, Calciomercato news: Affare fatto per venti milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà nella capitale entro ventiquattro ore per diventare un calciatore dei giallorossi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:16:00 GMT)

Calciomercato Roma - entusiasmo Kluivert : bandiere e cori per l’attaccante : Calciomercato Roma – La Roma ha piazzato il colpo Kluivert, l’olandese può considerarsi un calciatore giallorosso. Presenti alcuni tifosi a Fiumicino, entusiasmo per l’arrivo di un calciatore di sicuro talento e pronto ad infiammare la piazza, può rappresentare un crack per il futuro. bandiere, cori e un clima da stadio all’aeroporto, per la giornata di domani previste le visite mediche e la firma del contratto. L'articolo ...

Kluivert sbarca a Roma : Justin Kluivert si appresta a diventare il quarto acquisto della Roma targata Monchi. Il giocatore olandese è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 22:10 e domani si sottoporrà alle visite mediche.

Calcio : la Roma acquista Justin Kluivert dall’Ajax. Giallorossi scatenati sul mercato : La fase iniziale di questo Calciomercato estivo italiano 2018-19 vede una Roma scatenata: è stato infatti definito in queste ore l’acquisto da parte dei capitolini di Justin Kluivert, figlio dell’ex attaccante di Barcellona, Milan e nazionale olandese Patrick Kluivert, 19enne esterno destro d’attacco dell’Ajax, considerato tra i talenti più promettenti del Calcio europeo e strappato alla concorrenza di diverse big. E’ già il quarto ...

Roma - quarto colpo di Monchi ormai è fatta per Kluivert : Roma - La Roma non si ferma più. Dopo un acquisto in difesa , Marcano, e i due a centrocampo , Coric e Cristante , il direttore sportivo Monchi è riuscito a regalare a Di Francesco una pedina anche in ...

Roma - Kluivert atteso stasera nella Capitale. Accordo trovato con l'Ajax : Roma-Kluiver jr . affare fatto. Monchi ha limato gli ultimi dettagli con l'Ajax per l'acquisto dell'esterno che sbarcherà a Roma questa sera , volo da Ibiza, domani alle 12 visite mediche a Villa ...

Roma - è fatta per Kluivert è atteso nella Capitale : IN ARRIVO - Kluivert che da giorni segue con attenzione le vicende del mondo giallorosso come testimoniano i suoi like su Instagram - l'ultimo per la presentazione di Cristante - è atteso nella ...

Roma - è fatta per Kluivert a breve sarà nella Capitale : IN ARRIVO - Kluivert che da giorni segue con attenzione le vicende del mondo giallorosso come testimoniano i suoi like su Instagram - l'ultimo per la presentazione di Cristante - è atteso nella ...

Roma-Kluivert - affare fatto! Monchi scatenato. Entro 24 ore nella Capitale : La Roma ha perfezionato l'acquisto dall'Ajax dell'attaccante esterno Justin Kluivert. Diciannove anni, considerato uno dei migliori talenti del calcio europeo, Kluivert Jr potrebbe arrivare Entro 24 ...

'Kluivert-Roma - si chiude entro domani : 17 - 5 milioni più bonus' : ROMA - L'affare Justin Kluivert-Roma è sempre più vicino a concretizzarsi. Dopo i segnali social di ieri , arrivano ulteriori conferme dall'Olanda dove il giornalista Mike Verweij del 'De Telegraaf' è ...

Roma - arriva Kluivert Jr : l’immagine nasconde l’olandese - ma attesa solo l’ufficialità FOTO : Roma, arriva Kluivert JR- Un’immagine pubblicata sui propri profili social che nasconde solamente marginalmente l’affare Kluivert Jr con l’Ajax. La Roma si prepara ad annunciare il suo nuovo acquisto. Affare da circa 25 milioni di euro. L’attaccante vestirà giallorosso per i prossimi 4-5- anni. DUTTILITA’ TATTICA E MARGINI DI MIGLIORAMENTO NOTEVOLI Justin Kluivert, a differenza […] L'articolo Roma, arriva ...

Roma - è in arrivo Kluivert? Yes : Chissà che l'annuncio non spetti proprio al presidente Jim Pallotta, arrivato ieri in serata a Roma con moglie e amici in un tour vacanziero che lo porterà nei prossimi giorni, presumibilmente tra ...