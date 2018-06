Roma | furto su 20 mezzi dell' Ama Raggi | «Un atto di sabotaggio»

Roma. Arrestato 28enne con l’accusa di furto : Un giovane tunisino di 28 anni è stato arrestati dai Carabinieri con l’accusa di furto con strappo. Il giovane aveva strappato dalla mano di una turista pakistana un telefonino. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno Arrestato un tunisino di 28 anni, con precedenti e senza fissa dimora, con l’accusa di furto con strappo. La vittima, una turista pakistana di 29 anni, percorreva via Marsala mentre era al telefono con un suo ...

Roma. Arrestato 16enne per furto aggravato : Cronaca di Roma. Un 16enne nomade è stato Arrestato dai Carabinieri in via di Vigna Stelluti a Roma. Il ragazzo, insieme ad un complice, aveva da poco effettuato un furto in un appartamento di un 80enne e trafugato oggetti per circa 5 mila euro. Arrestato e condotto presso l’Istituto per Minori di Roma, di via Casal del Marmo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. «Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza» : 'Io lavoro nel mondo, ma le tasse le pago in Italia e ho bisogno di sicurezza, che il mio lavoro venga protetto - conclude - Siamo al sesto Furto di seguito, non si può andare avanti. Ti viene voglia ...

Roma - arresto per droga al Tufello e per furto a Marconi : Un arresto per droga invece al Tufello, sempre da parte della Polizia di Stato. Una pattuglia di agenti del commissariato Fidene in servizio in zona Vigne Nuove lo ha notato mentre al volante di una Smart procedeva a velocita’ sostenuta ed anche con manovre azzardate nel traffico. Seguito fino a via Monte Massico, l’uomo e’ stato fermato e durante il controllo si e’ mostrato subito insofferente. Indosso allo stesso, i ...

Bologna - furto a casa di Romano Prodi : identificate due donne nomadi : Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi Continua a leggere L'articolo Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi proviene da NewsGo.

Bologna - furto a casa di Romano Prodi : identificate due donne nomadi : Due donne nomadi sono state identificate e sono sospettate come autrici del furto nella casa di Bologna di Romano Prodi, in via Gerusalemme, la sera del 20 aprile. Lo scrive il Resto del Carlino. Le ...

Roma : Droga e furto di energia elettrica - arresto e denuncia : Roma – I Carabinieri della Stazione di Frascati hanno arrestato una ragazza di 35 anni, già conosciuta alle forze dell’ordine. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di largo Duca di York. Questo dopo un prolungato servizio di osservazione svolto nel centro del Comune di Frascati. Dopo una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato decine di ...

Roma : Furto a Centro Commerciale Valle Aurelia - arrestato : Roma – Primo arresto nei confronti di un ladro entrato in azione nel nuovo Centro Commerciale inaugurato lo scorso 20 aprile in via di Valle Aurelia. E’ stato esguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. I militari hanno individuato i ladri che lo scorso 29 aprile avevano portato via un tablet che era installato in un fast food ospitato nel Centro Commerciale. Si tratta di un Romano di 35 anni della ...

Roma - maxi blitz del primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio.I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Julio Sergio - l'ex portiere della Roma e il furto d'identità : «Baby calciatori truffati da chi fingeva di essere me» : Da miglior terzo portiere del mondo, come l'aveva definito Luciano Spalletti oltre dieci anni fa, allo scudetto sfiorato con la Roma dopo una stagione da protagonista. Oggi, però, Julio Sergio Bertagnoli , per tutti semplicemente ...

Bologna - Romano Prodi : casa svaligiata - furto 30mila euro/ “Mi hanno rubato i ricordi di una vita” : Romano Prodi, a Bologna svaligiata la sua casa in Piazza Santo Stefano: colpo da 30mila euro, maci furto o avvertimento? L'ex premier e moglie salvati dalla visita a Roma da Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:30:00 GMT)

