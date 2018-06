Roma | contro i portoghesi arrivano i bus coi tornelli

Roma - mille persone contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

Inter - offerta alla Roma per Nainggolan : cifre - contropartite ed un intoppo non da poco : Inter e Roma al lavoro per una delle trattative che potrebbero animare l’estate di calciomercato in Serie A All’Inter piace Nainggolan, questo è noto ormai da anni. Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina nerazzurra, l’Interesse è cresciuto ulteriormente, portando ad un serrato assalto durante questa finestra di calciomercato. Interisti e giallorossi al momento sono però distanti. Si parla di un’offerta da 25 ...

Ubriaco e contRomano : travolge e uccide uomo di 42 anni : stato arrestato per omicidio stradale l'automobilista piemontese di 62 anni che, nelle scorse ore lungo l'Aurelia, ha travolto e ucciso un uomo di 42 anni a bordo di un motocarro. Come riferisce l' ...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Roma Pride - la "Brigata Arcobaleno" contro vecchi e nuovi fascismi : Roma, 9 giu. , askanews, - Oggi per le vie di Roma carri, colori e danze: è la grande parata del Roma Pride, organizzata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.Da piazza della Repubblica lungo ...

Roma - associazioni artisti occupano Palazzo Nardini contro la vendita : Diverse associazioni di artisti hanno occupato pacificamente nel primo pomeriggio Palazzo Nardini, nel centro di Roma, per scongiurarne la vendita ai privati. Proprio di fronte alle possibile vendita ...

ContRomano a Spini di Gardolo - l'auto sfila davanti al tir : TRENTO. Ancora un'auto Contromano, questa volta a Spini di Gardolo, attorno alle 14. La manovra è stata documentata da Renato Bettini, che ha inviato la foto al Trentino. La pericolosità della stessa ...

Roma - Fori Imperiali - ambulante tenta di darsi fuoco durante controlli vigili : bloccato : Un venditore ambulante ha tentato di darsi fuoco cospargendosi il corpo di liquido infiammabile su via dei Fori Imperiali, ma è stato bloccato dal pronto intervento della polizia locale che ha evitato ...

Roma - studenti fanno il saluto Romano in classe. La preside : “Goliardata”. I prof contro di lei : “Inaccettabile minimizzare” : “E’ incompatibile con la nostra Costituzione qualsiasi gesto che si richiami al fascismo e tanto più riteniamo inaccettabile che ciò si verifichi nel luogo che la Costituzione stessa elegge come agente formativo dei giovani, cioè la scuola“. Il gesto a cui si riferiscono 37 professori del liceo Socrate di Roma è il saluto Romano con il quale alcuni ragazzi della scuola, nel quartiere Garbatella della Capitale, si sono fatti ...

Roma - impiantato il primo CCM : il dispositivo contro lo scompenso cardiaco : Lo scompenso cardiaco è una situazione patologica in cui il cuore non riesce ad irrorare correttamente tutti gli organi o i tessuti del corpo. Spesso è un disturbo silente, infatti colui che ne è affetto non risente di particolari forme sintomatiche se non di affanno in seguito ad uno sforzo molto elevato; tuttavia coloro che in precedenza sono stati vittima di infarto, potrebbero essere maggiormente predisposti a lesione muscolare cardiaca e ...