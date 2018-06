Robot e intelligenza artificiale | Germania | Corea del Sud e Singapore guidano la

Intelligenza artificiale : Satya Nadella assicura che i Robot non genereranno problemi occupazionali : Intelligenza artificiale che sostituisce gli uomini “rubando” il lavoro. Non è un film di fantascienza, ma una preoccupazione generalizzata. Tuttavia, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, assicura che i robot non sostituiranno gli uomini. E la preoccupazione non era così peregrina. Tant’è che i timori erano entrati prepotentemente anche nella scorsa campagna elettorale italiana… ricordate? E il dubbio è stato da noi più volte sollecitato, come, ...

Robot Vera : anche IKEA sceglie l’intelligenza artificiale per i colloqui di lavoro : Sembrava fantascientifico immaginare, molti anni fa, che i progressi in ambito tecnologico avrebbero portato allo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più avanzate, diventando già parte integrante delle vite di miliardi di persone nel mondo e applicate a molti dei software che già utilizziamo, per migliorare l’interazione con gli utenti e comprenderne in anticipo le necessità. L’uso di intelligenze artificiali e Robot ...

Il futuro dei Robot? L'intelligenza umana. Intervista al prof. Khatib - Stanford - : È uno straordinario esempio di circolo virtuoso, simbolo in qualche modo della perfetta cooperazione fra natura e scienza, biologia e intervento umano? Il mondo naturale è una grande fonte di ...

Logotel : umani - Robot e intelligenza artificiale su Weconomy 12 : Ogni giorno che passa, viviamo in un mondo sempre più automatizzato. Che siano i robot che puliscono casa nostra, gli assistenti vocali che ci ricordano gli appuntamenti della giornata o i navigatori ...

Logotel : umani - Robot e intelligenza artificiale su Weconomy 12 (2) : (AdnKronos) – Nell’immaginario collettivo le speranze e i timori legati a queste innovazioni sono diversi e vanno da scenari dominati da una devastante disoccupazione di massa a scenari caratterizzati da una proficua distruzione creativa.Gli interventi degli oltre 20 autori ed esperti intervistati del Quaderno robot ‘ l’automazione è collaborativa sembrano comunque convergere sull’idea che “ci sarà sempre una ...

Logotel : umani - Robot e intelligenza artificiale su Weconomy 12 (3) : (AdnKronos) – Cristina Favini, strategist, manager of design di Logotel e responsabile del progetto Weconomy, ricorda come ci sia la necessità “di tornare a farci delle domande scomode per capire in profondità gli impatti e la posizione da prendere in merito a queste nuove tecnologie, per capire cosa le macchine possono fare o, meglio ancora, non fare. Perché quello che non fanno esalta il nostro modo di essere persone. Invece di ...