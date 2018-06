meteoweb.eu

: Risorse naturali e mancata gestione: aumento del rischio di interruzione e di responsabilità per le aziende - Meteo… - FlorenceClaret : Risorse naturali e mancata gestione: aumento del rischio di interruzione e di responsabilità per le aziende - Meteo… - FlorenceClaret : Gestione delle risorse naturali: cosa comporta per le aziende - zazoomblog : Gestione delle risorse naturali: cosa comporta per le aziende - #Gestione #delle #risorse #naturali: -

(Di martedì 12 giugno 2018) Le, come l’aria pulita e l’acqua dolce, sono vitali per le imprese e oggi sono gravemente ain molti settori industriali. Ladelledel pianeta, il c.d. “capitale naturale“, ha conseguenze che vanno al di là degli effetti diretti sull’ambiente. Per le aziende, infatti, l’insufficienza può anche portare a nuovi scenari die responsabilità che possono cancellare i profitti e avere un impatto sui modelli di business, man mano che aumentano fattori come la scarsità delle, l’azione normativa e la pressione delle comunità e della società. E’ quanto emerge dall’analisi di Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), la compagnia del Gruppo Allianz specializzata nei grandi rischi, nel nuovo rapporto Measuring And Managing Environmental Exposure: A Business Sector Analysis of ...