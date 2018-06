Rimborsopoli Abruzzo | assolti ex presidente Chiodi ex vicepresidente Castiglione ed ex

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018)dal tribunale di Roma, “perché il fatto non sussiste”, l’exdella Regione, Gianni, l’ex vicedella Giunta, Alfredoe l’ex assessore all’Istruzione, Paolo Gatti, nell’ambito del processo sulla cosiddetta Rimborsopolì abruzzese. I tre ex esponenti della giunta regionale abruzzese, giudicati con rito abbreviato, erano accusati, a vario titolo, di peculato e truffa aggravata, per fatti risalenti ad un periodo compreso tra il 2009 e il 2011, riguardanti l’utilizzo improprio delle carte di credito regionali. L’inchiesta risale al 2014. La procura della Repubblica di Pescara aveva emesso 25 informazioni di garanzia, con invito a comparire per truffa aggravata nei confronti della Regione, peculato e falso ideologico riguardo a rimborsi per una serie di missioni istituzionali. Gli inquirenti contestavano biglietti ...